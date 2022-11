W poniedziałek 5-letnia Mia ma wrócić z dziadkiem do Polski. Media o nowych faktach ws. Ingebrigta G.

Ustalenia nadawcy publicznego NRK przywołuje fakt.pl. Ingebrigt G. w 2019 roku miał zgłosić policji zaginięcie dziecka. Wskazywał przy tym, że Mia razem z matką przebywa prawdopodobnie w Polsce. Podobne zawiadomienie złożył później jeszcze dwukrotnie. Policja nie wszczęła dochodzenia, ponieważ uznała, że dziewczynka jest z matką w naszym kraju legalnie.

Zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania Ingebrigta G.

Duński sąd aresztował na trzy dni obywatela Norwegii, który jest podejrzewany o zabójstwo swojej byłej partnerki w Oświęcimiu i uprowadzenie ich 5-letniej córki. Mężczyzna został zatrzymany przez duńską policję w okolicach Kopenhagi. Informację o aresztowaniu przekazała kopenhaska policja. Posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

Do morderstwa i próby uprowadzenia doszło w sobotę w Oświęcimiu. Policja uruchomiła specjalną procedurę - Child Alert - która została odwołana po odnalezieniu dziecka.

Mią zajmie się dziadek. Policja odsłania kulisy zatrzymania Ingebrigta G.

Sąd Okręgowy w Krakowie w niedzielę wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ingebrigta G. Prawo do opieki nad dziewczynką przyznano dziadkowi, który po nią pojechał i w poniedziałek 7 listopada ma wrócić z nią do kraju. 26-letni Ingebrigt G. nie mieszkał na stałe z matką swojego dziecka, a do Oświęcimia przyjechał kilka dni temu. Miał ograniczoną władzę rodzicielską, dlatego sporadycznie kontaktował się ze swoją córką.

Prokuratura: Ingebrigt G. miał ograniczoną władzę rodzicielską