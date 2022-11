Nawet propagandyści nie wierzą już w wygraną Rosji? Sołowjow zaskoczył na wizji [WIDEO]

"Tymczasem w rosyjskiej telewizji państwowej: Andriej Kartapołow, szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej, twierdzi, że Rosja 'zaskoczyła' wszystkich swoją inwazją na Ukrainę. Wyrzuca z siebie typowe groźby nuklearne, ale gospodarz Władimir Sołowjow kwituje je obawami o gospodarkę Rosji" - napisała na Twitterze Julia Davis, dziennikarka portalu The Daily Beast, zajmująca się monitorowaniem propagandy w rosyjskich mediach.

Rosyjska propaganda. Członek Dumy straszy ostrzałem Londynu

- Rozmieszczenie regionalnego zgrupowania sił jest praktycznie zakończone. Trwa koordynacja działań i unifikacja jednostek. To bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że po raz kolejny ich ubiegliśmy - przekonuje Kartapołow nawiązując do mobilizacji w Rosji.

- Tak samo, jak ubiegliśmy ich w lutym. Wyprzedziliśmy ich szybkim rozmieszczeniem tej grupy sił, która pozwoli nam na przeprowadzenie operacji na strategicznym kierunku zachodnim w sprzyjających warunkach, jeśli nas do tego zmuszą - podkreśla, po czym przechodzi do standardowego w rosyjskiej propagandzie straszenia - tym razem pociskiem aerobalistycznym Kindżał. - Potrafi 12-krotnie przekroczyć prędkość dźwięku. Dziewięć minut i "witaj, Londynie!", czy raczej, "witaj i żegnaj, Londynie!" - zakpił. Na ekranie za nimi pokazano możliwą drogę pocisku z terenu Białorusi do stolicy Wielkiej Brytanii.

Sołowjow do gościa swojego programu: Nie zwyciężymy

Kartapołow przyznaje nieco później, że w inwazji na Ukrainę nie wszystko idzie po myśli Rosji. - Bywa, że są jakieś problemy. Problemy, które muszą zostać rozwiązane. Wszyscy muszą robić to, co w ich mocy, co należy do ich zawodowych obowiązków, a wtedy na pewno wygramy - stwierdza.

- Nie, nie wygramy - wtrąca Sołowjow.

- Tak, wygramy. Żołnierze powinni walczyć, dyplomaci powinni negocjować, politolodzy powinni dyskutować i proponować najlepsze sposoby działania - dodaje Kartapołow.

Prowadzący w odpowiedzi wskazuje jeden z problemów, z którymi mierzą się rosyjskie siły. - Musimy przyznać, że nasz typ gospodarki nie jest w stanie szybko zwiększyć produkcji czołgów - podkreśla.

