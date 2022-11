Niemcy. MSZ usunęło historyczny krzyż przed spotkaniem G7. Chadecy oburzeni. Jest odpowiedź

Niemcy pełniły rolę gospodarza spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G7. Poza naszym zachodnim sąsiadem w skład grupy wchodzą: Francja, Włochy, Japonia, Kanada, USA i Wielka Brytania. Dwudniowe obrady dyplomatów, które rozpoczęto 3 października, odbywały się w Monastyrze w Nadrenii Północnej-Westfalii - w miejscu, gdzie w 1648 roku podpisano Traktat Westfalski, kończący wojnę trzydziestoletnią. Na prośbę niemieckiego resortu spraw zagranicznych przed wizytą gości z Sali Pokoju gotyckiego ratusza został usunięty historyczny 482-letni krzyż.

Niemcy. Krzyż usunięty na mocy porozumienia

Usunięcie krzyża potwierdziło w piątek (4 października) niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Stało się to na mocy porozumienia między naszym protokołem a miastem Münster" - wyjaśniło.

"Dlaczego miasto Monastyr nie było wystarczająco wytrwałe, by 'odrzucić prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i bronić krzyża - przed którym do dziś przysięgę składają miejscy radni - jako centralnego i niepodlegającego negocjacjom elementu Sali Pokoju'" - komentował dziennik "Westfaelische Nachrichten", który jako pierwszy przekazał informację do publicznej wiadomości.

Chadecy oburzeni, szefowa resortu żałuje

Chadeckie partie CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec) i CSU (Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii) są zbulwersowane usunięciem zabytkowego krzyża.

- Tylko ci, którzy trzymają się własnej tradycji i charakteru społecznego, mogą być otwarci, suwerenni i pewni siebie w kontaktach z innymi - powiedział portalowi "Welt" sekretarz parlamentarny grupy CDU/CSU w Bundestagu Thorsten Frei. - Chrześcijański obraz człowieka jest przecież wspólnym fundamentem liberalnych i praworządnych demokracji państw G-7 - dodał.

Do sprawy odniosła się także ministerka spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. - Uznałabym to za dobrą decyzję, gdybyśmy go nie usunęli - cytuje jej słowa "Spiegiel". Baerbock podkreśliła, że "na pewno nie była to decyzja polityczna, ale oczywiście decyzja organizacyjna". Wyjaśniła również, że Sala Pokoju została gruntownie przebudowana, aby mogła być wykorzystana jako miejsce konferencji, "i jako część tej przebudowy, krzyż został faktycznie przeniesiony w inne miejsce".

Szefowa resortu dodała, że krzyż jest częścią historii tego miejsca i dlatego powinien należeć do zabytkowej sali. Prosiła też o zrozumienie, bo - jak tłumaczyła - nie była osobiście zaangażowana w zmiany organizacyjne. - Niemniej jednak bardzo tego żałuję - powiedziała Baerbock.

