Władimir Putin prawdopodobnie przygotowuje warunki do kontynuowania tajnej mobilizacji. To może oznaczać, że częściowa mobilizacja nie przyniosła wystarczających sił do realizacji jego celów w Ukrainie - ocenił amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

3 Grigory Sysoyev / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl