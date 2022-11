Rosja. Płonął klub nocny "Poligon" na zachodzie kraju. Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych

Informację o zdarzeniu w Kostromie (miasto w zachodniej Rosji, położone u zbiegu rzek Wołgi i Kostromy) podały m.in. niezależne portale Meduza i Baza. Jak przekazano, do pożaru doszło przed 3 w nocy i zginęło w nim co najmniej 15 osób, a 250 ewakuowano. W nocnym klubie "Poligon", w którym ktoś miał odpalić flarę, zawalił się dach. Wcześniej miało dojść do bójki.

Rosyjskie agencje informacyjne Ria Novosti i Sputnik podają, że liczba ofiar śmiertelnych jest nieco mniejsza i wynosi 13.

Jedna osoba jest poszukiwana w sprawie wystrzelenia flary.