Watykan. Papież Franciszek ma problemy ze zdrowiem. Sytuacja jak z Janem Pawłem II

W czwartek 3 listopada papież Franciszek wyruszył w podróż do Bahrajnu. Franciszek, przyjmując zaproszenie króla Hamada ibn Isa al-Chalifa, stał się pierwszym papieżem w historii, który odwiedzi ten azjatycki kraj.

