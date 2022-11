Rosja. Miedwiediew sugeruje rozbiór Polski. Mówi o rosyjskiej nazwie kancelarii premiera

Dmitrij Miedwiediew skomentował ostatnie wydarzenia z Polski, a dokładnie odebranie rosyjskiej ambasadzie ośrodka nad Zalewem Zegrzyńskim na Mazowszu czy rozpoczęcie budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Wspomniany ośrodek niedawno został przejęty przez Lasy Państwowe, chociaż zerwanie umowy na korzystanie Rosjan z ośrodka miało miejsce już w kwietniu. Ambasada nie chciała jednak dobrowolnie oddać kluczy, mimo tego, że od lutego nie opłacała czynszu za wynajem ośrodka (12 tys. złotych miesięcznie).

REKLAMA

Przejęto ośrodek dzierżawiony przez Rosjan. "Powyrywali kable ze ścian"

Dmitrij Miedwiediew grzmi na Telegramie. Wspomina rozbiory Polski

"Spadkobiercy Rzeczpospolitej nadal rozmieniają się na drobne w przeddzień głównego 'polskiego' święta w naszym kraju - Dnia Jedności Narodowej. Albo zabiorą ośrodek rekreacyjny w pobliżu rosyjskiej ambasady, albo zaczną budować jakieś ogrodzenie na naszej granicy" - zaczął swój absurdalny wpis były prezydent Rosji. Post został udostępniony w czwartek 3 listopada.

Zobacz wideo

"Tego dnia, jak wiecie, w 1612 roku nasi ludzie z różnych stanów i rodów, zapominając o sprzecznościach i jednocząc się w obronie ojczyzny, ostatecznie wyrzucili z Moskwy motłoch bezczelnych Polaków" - napisał Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do święta obchodzonego w Rosji 4 listopada. Dotyczy ono odbicia Kremla przez rosyjskich powstańców ludowych z rąk wojsk Polski.

"Od tego czasu rozpoczęła się długa, czarna passa z niekończącymi się rozbiorami Polski, trwającymi aż trzy wieki" - dodał Miedwiediew. Następnie polityk zasugerował, że sytuacja taka może się powtórzyć. Były prezydent Rosji stwierdził, że niektóre budynki w Warszawie mogą "znów przybrać nazwy z czasów" zaboru rosyjskiego - chodziło dokładnie o siedziby Kancelarii Premiera (dawniej Korpus Kadetów im. Aleksandra Suworowa) i Pałac Prezydencki (pałac Namiestnikowski).

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Miedwiediew straszy. "Moratorium na karę śmierci można znieść"

Do wpisu Miedwiediewa odniósł się sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Stanisław Żaryn. - Mam wrażenie, że przez ten ostatni wpis w mediach społecznościowych przebija jakiś rodzaj kompleksów wobec Polski, bo sam wspomina fakt, że to Polacy - jako jedyny naród - zdobyli Kreml i mieli tu swojego władcę - powiedział w rozmowie z PAP. "Obecna rola D. Miedwiediewa jest dla niego upokorzeniem, sprowadzeniem go do roli szeregowego żołnierza propagandy Kremla, a jego tezy, to przejaw kompleksów wobec Polaków" - dodał następnie w poście na Twitterze Stanisław Żaryn.