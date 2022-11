Rosjanie zagrzewają żołnierzy do boju "w stylu Kubricka": "Co będziemy robić? Zabijać!" [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z jednego z garnizonów na terenie Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego w środkowej Rosji. Słyszymy na nim, jak jeden z oficerów zagrzewa żołnierzy do boju.

REKLAMA

Zobacz wideo Girzyński o budowie muru na granicy z Rosją: Lepiej pobudować coś ponad miarę niż zaniedbać

Rosjanie podnoszą morale żołnierzy okrzykami. "Co będziemy robić? Zabijać!"

Od ogłoszenia we wrześniu częściowej mobilizacji - według różnych źródeł - do armii wcielono od 200 tys. do 300 tys. osób. 1 listopada rozpoczął się planowy pobór do wojska, którym objęto 120 tys. młodych mężczyzn.

- Trzeci batalion jest... - krzyczy oficer na nagraniu.



- Potęgą! - odpowiadają mu żołnierze.



- Trzeci batalion jest...



- Potęgą!



- Kim jesteśmy?!



- Batalion Jugra!



- Czego chcemy!?



- Krwi!



- Co będziemy robić?!



- Zabijać!



- Kogo?!



- Wroga!

"Dowódca rosyjskiego batalionu Jurga podnosi morale zmobilizowanych żołnierzy w prawdziwie Kubrickowskim stylu" - skomenotwał na Twitterze białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan, który zamieścił nagranie.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Szef KGB oskarża USA o plany ataku z Polski. Ale siły stacjonują w Rumunii

Wojna w Ukrainie. Od lutego zginęło ponad 1400 rosyjskich oficerów. Kreml będzie kontynuować pobór?

Centrum informacyjne Armii Ukraińskiej podało, że od wybuchu wojny na Ukrainie zginęło w tym kraju ponad 1400 rosyjskich oficerów. Wśród zabitych są dwaj generałowie dywizji, ośmiu generałów brygady i 44 pułkowników. Ponad jedna czwarta strat kadry oficerskiej to wojskowi powyżej kapitana. Analitycy zaznaczają, że armia rosyjska ma ostry deficyt kadry kierowniczej - przede wszystkim młodszych oficerów. W związku z tym Rosja prowadzi rekrutację oficerów na Białorusi, w krajach Azji Środkowej, Syrii i Afganistanie.

Z informacji, do których dotarł niezależny portal "Możem Objasnit'" wynika, że Kreml chce kontynuować mobilizację i wysyłać na wojnę kolejne tysiące mężczyzn. Według portalu druga fala mobilizacji ma się rozpocząć zaraz po zakończeniu jesiennego poboru do wojska.

Część zdolnych do służby wojskowej już dostała datowane na 2023 rok wezwania do stawienia się przed komisją wojskową. Rosyjskie niezależne media informują także, że w rządowych kręgach rozważane jest przedłużenie obowiązkowej służby wojskowej z jednego roku do dwóch lat.

Rzeczniczka MSZ Rosji ostrzega Norwegię i mówi o "wzajemnym szacunku"