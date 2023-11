Henry Kissinger nie żyje. Amerykański polityk i były sekretarz stanu USA zmarł w wieku 100 lat

W Stanach Zjednoczonych zmarł w wieku 100 lat wpływowy amerykański ekspert w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa Henry Kissinger. O śmierci byłego dyplomaty poinformowała jego firma konsultingowa. Przyczyny śmierci nie podano.

Henry Kissinger, a właściwie Heinz Alfred Kissinger urodził się 27 maja 1923 w bawarskiej miejscowości Fürth. W 1938 roku, po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodziną opuścił jednak nazistowskie Niemcy i udał się na emigrację do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tam w 1943 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W 1950 roku Kissinger ukończył z wyróżnieniem nauki polityczne na Uniwersytecie Harvarda. Kilka lat później zdobył tam również tytuł doktora. Po zakończeniu edukacji rozpoczął karierę w polityce.

W latach 60. doradzał Nelsonowi Rockefellerowi - wówczas gubernatorowi stanu Nowy Jork z ramienia liberałów. Kissinger pełnił następnie funkcję doradcy agencji rządowych ds. bezpieczeństwa. Z czasem, w styczniu 1969 roku został doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego (stanowisko zajmował do listopada 1975 roku). W okresie od września 1973 do stycznia 1977 roku pełnił funkcję sekretarza stanu USA.

Sekretarz stanu Henry Kissinger i wiceprezydent USA Nelson Rockefeller, 3 stycznia 1975 r. See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Podczas wojny w Wietnamie Kissinger przygotowywał negocjacje pokojowe z Wietnamem Północnym w Paryżu dla prezydenta Lyndona B. Johnsona, demokraty. Jednak kiedy republikanin Richard Nixon wygrał wybory w 1968 roku, Kissinger został najbliższym doradcą Nixona ds. polityki zagranicznej.

Henry Kissinger i podwójna nagroda Nobla, która wzbudziła kontrowersje

Od 1969 roku Henry Kissinger raz z przedstawicielami USA prowadził negocjacje z przedstawicielstwem Wietnamu z Le Duc Tho (wietnamskim odpowiednikiem Kissingera) na czele. Celem rozmów było zakończenie wojny w Wietnamie (pomiędzy komunistyczną Demokratyczną Republiką Wietnamu wspieraną przede wszystkim przez kraje socjalistyczne a Republiką Wietnamu, którą wspierały Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami). W tym czasie także USA rozpoczęły stopniowe wycofywanie swojej obecności z Wietnamu. Rozmowy zakończyły się podpisaniem w styczniu 1973 roku paryskich układów pokojowych.

Jesienią tego samego roku Henry Kissinger wraz ze swoim odpowiednikiem Le Duc Tho otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii pokojowej nagrody Nobla dwóch członków opuściło Komitet Noblowski w proteście wobec tej nominacji (podnoszono kwestię, że USA, w tym sam Kissinger jako doradca ds. bezpieczeństwa, dosyć mocno zaangażowały się w konflikt, w tym brały udział w wielu kontrowersyjnych akcjach militarnych na terenie Wietnamu). Na tym jednak nie koniec, ponieważ wietnamski polityk odmówił przyjęcia nagrody. Jak wyjaśniał, pokój jeszcze nie został ustanowiony, a jego amerykański odpowiednik miał wielokrotnie naruszać warunki rozejmu.

Jako sekretarz stanu Kissinger pomógł znormalizować stosunki USA z Chinami i prowadził negocjacje między Egiptem a Izraelem podczas wojny w 1973 roku. Pozostał sekretarzem stanu w administracji Forda do 1977 roku. Podczas rządów prezydentów Nixona i Forda Kissinger miał ogromny wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. W roku 2002 wszedł w skład prezydenckiej komisji ds. zbadania przyczyn zamachów z 11 września 2001. W trakcie swojej prezydentury spotykał się z nim również wielokrotnie Donald Trump.

Przez kolejne dziesięciolecia dyplomata pracował jako konsultant i ekspert, a jego słuchane i szeroko komentowane opinie kształtowały globalną politykę oraz biznes. W lipcu 2023 roku niespodziewanie odwiedził Chiny, by spotkać się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, gdzie - jak pisze BBC - "jego przyjazd był fetowany, pomimo ochłodzenia stosunków między Chinami a Stanami Zjednoczonymi". Wizyta ta zirytowała Biały Dom i skłoniła rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Johna Kirby'ego do ubolewania, że "to niefortunne, by prywatny obywatel" miał dostęp do chińskich przywódców, podczas gdy rząd USA nie.

BBC przypomina także wywiad, którego udzielił dla ABC w lipcu 2022 roku. Kissinger został zapytany, czy cofnąłby którąkolwiek ze swoich decyzji. "Myślałem o tych problemach przez całe życie. To zarówno moje hobby, jak i zawód" - powiedział. "A więc zalecenia, które wydałem, były najlepszymi, do jakich byłem wtedy zdolny".

Odbiór Kissingera w społeczeństwie był bardzo zróżnicowany. Świadectwem tego może być, chociażby to, jak obecnie opisywane jest jego odejście. Dla przykładu "RollingStone" materiał na temat śmierci dyplomaty zatytułował "Henry Kissinger, zbrodniarz wojenny ukochany przez klasę rządzącą Ameryki, w końcu umiera". "Hańba architekta polityki zagranicznej Nixona na zawsze pozostanie obok hańby najgorszych masowych morderców w historii. Głębszy wstyd wiąże się z krajem, który go celebruje" - czytamy we wprowadzeniu do artykułu na temat zmarłego polityka. Na amerykańskim serwisie społecznościowym X trendują zaś frazy "he's dead" ("on nie żyje") czy "it finally happened" ("to wreszcie się stało").

W opublikowanym w czerwcu - w związku z setnymi urodzinami Kissingera - artykule portal oko.press opisywał z kolei upublicznione przez ośrodek National Security Archive dokumenty świadczące o zaangażowaniu doradcy Nixona "w brudne wojny w krajach – jak kiedyś mówiono – Trzeciego Świata". Chodzi o Chile. "Dokumenty, które w tych dniach ujrzały światło dzienne, dotyczą osobistego spotkania Kissingera z chilijskim dyktatorem Augustem Pinochetem w 1976 roku podczas szczytu Organizacji Państw Amerykańskich. [...] Wbrew sugestiom doradców – by dać odczuć Pinochetowi krytyczny stosunek Białego Domu do jego polityki – Kissinger zapewnił dyktatora: Chcemy panu pomóc, nie zaszkodzić. Sympatyzujemy z tym, co próbujecie tu [w Chile] robić" - opisuje oko.press.

Ordery i odznaczenia - były także z Polski

Kissinger za swój udział w negocjacjach ws. wojny wietnamskiej, a później także w tzw polityce odprężenia, którą ustanowiono za prezydentury Nixona - a przez część komentatorów uznawaną za jeden z elementów, który doprowadził do zakończenia zimnej wojny - został odznaczony licznymi orderami. Odznaczenia te pochodzą nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Amerykański polityk otrzymał również ordery w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, a także w Polsce. Dnia 3 lipca 1997 roku Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz współpracy polsko-amerykańskiej nadał mu ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

"Można by bardzo wiele mówić o bohaterze dzisiejszego dnia o Panu Henrym Kissinger, którego rola we współczesnej historii świata jest znana i dobrze opisana. Chcę wyrazić radość, że jako Prezydent Rzeczypospolitej mogłem dzisiaj wręczyć panu to bardzo wysokie polskie odznaczenie, najwyższe odznaczenie, jakie przyznajemy cudzoziemcom za wielki wkład w rozwój stosunków polsko-amerykańskich. Chcę powiedzieć, że bardzo doceniamy pańskie działania na rzecz łączenia Polski i całej Europy Środkowej ze światem państw demokratycznych, ze wspólnotą, która tak długo była przed nami odgradzana murami i innymi ograniczeniami. Wiemy, że taką postawę reprezentował pan, zarówno będąc członkiem administracji Stanów Zjednoczonych, ale także jako profesor, jako autor licznych artykułów i książek, jako człowiek, który w różnych miejscach w świecie domagał się, aby Polska, aby kraje Europy Środkowej były włączone do struktur euroatlantyckich do struktur europejskich. Dzisiejsze odznaczenie Pana Henry`ego Kissingera jest z naszej strony uznaniem jego pracy, jego działalności oraz podziękowaniem za to, co zrobił, aby spotkanie madryckie za kilka dni mogło być wielkim historycznym przełomem" - mówił podczas uroczystości Aleksander Kwaśniewski.

3 lipca 1997 roku Aleksander Kwaśniewski wręcza Henry'emu Kissingerowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz współpracy polsko-amerykańskiej Fot. Piotr Molęcki / Agencja Wyborcza.pl

Kissinger w trakcie swojej kariery napisał także wiele publikacji poświęconych przede wszystkim dyplomacji oraz wydarzeniom, których był świadkiem. W Polsce były to przede wszystkim "Dyplomacja" poświęcona historii dyplomacji czy "Kryzys: Anatomia dwóch kryzysów", która traktuje o wojnie Jom Kipur oraz wycofywaniu się wojsk USA z Indochin.

Wojna w Ukrainie. Wypowiedzi Kissingera wzbudziły kontrowersje

Henry Kissinger, pomimo zaawansowanego wieku, wciąż obecny jest w mediach. Po agresji Rosji na Ukrainę kilkakrotnie wypowiadał się na temat tego konfliktu, choć jego początkowe wypowiedzi wzbudziły kontrowersje. W trakcie swojego wystąpienia w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos polityk miał - jak relacjonowały media - stwierdzić, że Ukraina powinna zrezygnować z części swojego terytorium, a Zachód powinien zaprzestać pomagania w zadawaniu dotkliwych strat Rosji na froncie ukraińskim.

W późniejszym wywiadzie dla niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" dyplomata zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek wzywał Ukrainę do rezygnacji z części jej terytorium. - Chodzi o zawieszenie broni wzdłuż linii kontaktowej z 24 lutego. Pozostający wtedy jeszcze pod kontrolą Rosji teren, ok. 2,5 proc. ukraińskiego terytorium, byłby przedmiotem szerszych negocjacji - wyjaśniał Kissinger.

Były szef amerykańskiej dyplomacji mówił również, że jego zdaniem Putin nie ma w planach odzyskania terytoriów utraconych przez ZSRR po 1989 roku. W późniejszych wypowiedziach radził z kolei Ukrainie, by nie rezygnowała z możliwości odbicia terytoriów zajętych przez Rosję po rozpoczęciu agresji 24 lutego.