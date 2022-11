Kolejna wymiana jeńców między Kijowem a Moskwą. Ponad 100 osób wróciło na Ukrainę

Jak przekazał szef biura prezydenta Ukrainy, uwolnieni to głównie żołnierze marynarki wojennej, obrony terytorialnej, funkcjonariusze służby granicznej i policji. Wśród nich są trzej wojskowi z pułku "Azow". Dodał, że 74 osoby spośród uwolnionych to obrońcy huty Azowstal w Mariupolu.

"Przywieźliśmy do domu wielu rannych w bitwach. W szczególności udało nam się wymienić ciężko rannych z Mariupola [...], chłopaków z ranami odłamkowymi rąk i nóg, ranami postrzałowymi różnych części ciała. Są ludzie z amputowanymi kończynami i poparzeniami, którzy nie czują części twarzy, z zakażonymi ranami. Jest również wojskowy, który został ranny w wybuchu w rosyjskim obozie dla jeńców w Ołeniwce" - napisał na Telegramie Jermak.

Szef biura prezydenta Ukrainy poinformował, że wielu z nich zostało rannych w marcu. Jermak zadeklarował, że państwo zrobi wszystko, co konieczne, aby pomóc każdemu z nich.

Andrij Jusow z biura prasowego ukraińskiego wywiadu powiedział, że uwolnieni skontaktowali się już z rodzinami, a ci, którzy potrzebują pomocy medycznej, są transportowani do szpitali. - To była trudna operacja, bo mówimy o rannych i ludziach, którzy nie powinni podlegać wymianie jeńców, a po prostu wrócić do domu. Nawet w takich przypadkach państwo-agresor nie przestrzega ani prawa międzynarodowego, ani nie przejawia jakiejkolwiek moralności - zaznaczył.

Kolejna wymiana jeńców między Kijowem a Moskwą. "107 za 107"

Rosyjska agencja TASS przekazała, że w ramach wymiany Rosji została zwrócona taka sama liczba jeńców.

"Zwracamy Ukrainie taką samą liczbę jeńców, głównie wojskowych. W grupie jeńców, którzy zostaną nam wydani, jest 65 osób z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - napisał na swoim kanale w Telegramie szef tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin.

Ponad 1,1 tys. Ukraińców wróciło z niewoli

Ostatnia wymiana jeńców odbyła się 29 października. Dzięki niej do domów wróci w sumie 52 Ukraińców. Wśród nich byli członkowie Gwardii Narodowej Ukrainy, marynarze, funkcjonariusze straży granicznej, wojskowi i żołnierze obrony terytorialnej, jest także dwóch cywilów.

W sumie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę z niewoli powróciło 1138 Ukraińców.