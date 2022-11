USA. Morderstwo dwóch nastolatek. Po 5 latach policja zatrzymała podejrzanego

Zobacz wideo Policjanci z "Archiwum X" doprowadzili do zatrzymania podejrzanego o popełnienie morderstwa sprzed 23 lat.

W poniedziałek Doug Carter, nadinspektor policji stanowej w stanie Indiana, ogłosił, że służby aresztowały podejrzanego ws. morderstwa dwóch dziewczynek: Libby German i Abby Williams. To Richard Matthew Allen, 50-letni aptekarz, który mieszkał w tym samym trzytysięcznym mieście, co ofiary zbrodni. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa nastolatek. Nie przyznał się jednak do winy.

REKLAMA

Śledczy nie podali żadnych nowych informacji na temat zbrodni. Doug Carter podkreślił, że służby są jeszcze dalekie od zakończenia sprawy. Nie wykluczają bowiem, że morderstwa mogło dokonać kilka osób. - Jeśli jakakolwiek inna osoba miała jakikolwiek udział w tych zabójstwach, to zostanie pociągnięta do odpowiedzialności - podkreślił Doug Carter i zaapelował do lokalnej społeczności o dalsze przekazywanie informacji w sprawie.

Wcześniej użytkownicy internetu namierzyli zdjęcie, na którym Richard Matthew Allen pozował na tle portretu pamięciowego sprawcy morderstwa.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Korea Północna wystrzeliła kolejne pociski. Reakcja Korei Południowej i USA

Zabójstwo dwóch nastolatek

14-letnia Libby German i 13-letnia Abby Williams zostały zamordowane 13 lutego 2017 roku. Dziewczynki wybrały się na wędrówkę po szlaku w Delphi w stanie Indiana. Podczas wędrówki Libby opublikowała na Snapchacie zdjęcie swojej przyjaciółki spacerującej po opuszczonym moście kolejowym - to było ostatnie zdjęcie zrobione, zanim Abby została zabita.

Tego samego dnia zgłoszono zaginięcie nastolatek - nie pojawiły się bowiem w miejscu, z którego miały zostać odebrane. Dzień później - niecały kilometr od szlaku na zalesionym terenie - znaleziono ich ciała.

W trakcie śledztwa okazało się, że Libby udało się nagrać mężczyznę, który szedł w ich stronę, a także jego głos. Był to najprawdopodobniej zabójca. Wideo posłużyło do stworzenia portretu mordercy.

Opuszczona flaga i posterunki Rosjan w Chersoniu