W środę prezydent Turcji przekazał, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w sprawie eksportu ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich. Tego dnia Recep Tayyip Erdogan poinformował też o rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec, która odbyła się dzień wcześniej. Polityk w wywiadzie dla tureckiej telewizji aTV zdradził, że dotyczyła ona "sytuacji w regionie".

REKLAMA

Zobacz wideo W co gra Turcja ws. NATO?

Erdogan rozmawiał z kanclerzem Niemiec. "Scholz miał zupełnie inne zdanie na temat Putina miesiąc temu"

Erdogan przekonywał, że Olaf Scholz dziękował mu za zaangażowanie Turcji w sprawę eksportu zboża z Ukrainy. Prezydent Turcji stwierdził też, że kanclerz Niemiec zmienił swoją opinię o Rosji.

- Dyplomacja i przywódcy mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów. Nawet kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał zupełnie inne zdanie na temat Putina miesiąc temu, ale teraz zmienił swoje stanowisko wobec Rosji i opowiada się za znalezieniem z Moskwą wspólnego języka - mówił prezydent Erdogan, cytowany przez "Daily Sabah". Jak podaje turecka agencja Anadolu, Erdogan uważa, że rozmowy z Putinem powinny być podejmowane, ponieważ "prezydent Rosji nie jest kimś, kto cofnie się o krok", jeśli ktoś wystąpi przeciwko niemu.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Rzeczniczka MSZ Rosji ostrzega Norwegię i mówi o "wzajemnym szacunku"

Niemcy reagują na wywiad prezydenta Turcji

Rzecznik niemieckiego rządu w rozmowie z Agencją Reutera odniósł się do wywiadu Recepa Tayyipa Erdogana oraz jego rozmowy telefonicznej z kanclerzem Niemiec. - Na spotkaniu Olaf Scholz wyraził swoje stanowisko, że to od prezydenta Rosji zależy zakończenie tej okrutnej wojny. Może to zrobić poprzez wycofanie rosyjskich wojsk z Ukrainy i przystąpienie do rozmów pokojowych z Kijowem - przekazał Steffen Hebestreit cytowany przez Deutsche Welle.

Jak dodaje niemiecka stacja, kanclerz Olaf Scholz wielokrotnie powtarzał, że rozmowy z Rosją w sprawie wojny nie odbędą się, jeśli z negocjacji wyłączeni zostaną Ukraińcy. Kanclerz Niemiec podkreślał też, że cała odpowiedzialność za konflikt spoczywa na prezydencie Władimirze Putinie. W oświadczeniu Berlina, które pojawiło się po rozmowie na linii Scholz-Erdogan dodano również, że "rosyjska retoryka nuklearna jest nieodpowiedzialna".

"Plandemia to ściema". Lekarka straciła prawo do wykonywania zawodu.