Okupanci twierdzą, że to oni bronią elektrowni w Zaporożu przed Ukraińcami. Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew stwierdził, że "Ukraińcy ostrzeliwują zachodnią elektrownię jądrową w Zaporożu, co może doprowadzić do globalnej katastrofy". Słowa sojusznika Władimira Putina, który ocenił, że Rosja udaremniła "atak terrorystyczny" cytuje Al Jazeera.

Energoatom poinformował w czwartek rano, że w elektrowni jądrowej w Zaporożu uruchomiono wszystkie generatory zasilania. Jest ich 20, a paliwa wystarczy na 15 dni pracy urządzeń. "Odliczanie się rozpoczęło" - informują Ukraińcy.

W najbliższej przyszłości oni [Rosjanie - przyp. red.] będą próbowali naprawić i połączyć linie komunikacyjne elektrowni w kierunku tymczasowo okupowanego Krymu i Donbasu

- dodają przedstawiciele Energoatomu w oświadczeniu na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Elektrownia w Zaporożu całkowicie pozbawiona zasilania zewnętrznego

Zaporoska Elektrownia Jądrowa przeszła w tryb zasilania awaryjnego. Stało się tak na skutek dokonanych przez Rosjan ostrzałów infrastruktury energetycznej wokół elektrowni.

O sytuacji w elektrowni poinformował ukraiński koncern Energoatom. Jak czytamy, rosyjskie ostrzały uszkodziły dwie ostatnie linie wysokiego napięcia, które zasilały obiekt. Elektrownia przeszła w tryb zasilania za pomocą 20 generatorów prądu. Paliwa wystarczy na 15 dni. W związku z odcięciem elektrowni od zasilania zewnętrznego bloki energetyczne 5 i 6, które były w stanie gorącym, są obecnie schładzane.

Rosjanie na początku marca zajęli, znajdującą się w mieście Enerhodar Zaporoską Elektrownię Jądrową. Od tego czasu trwają rosyjskie ostrzały okolic elektrowni. Rosyjskie wojsko rozmieściło tam swój sprzęt i amunicję. W obiekcie pracuje ukraińska obsługa i specjaliści, jednak rosyjski Rosatom ingeruje w funkcjonowanie elektrowni.

ISW: Rosyjski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb armii

"Rosyjski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb własnej armii" - napisali w ostatnim raporcie analitycy Instytutu Studiów nad Wojną. Specjaliści przypominają, że Rosja kupuje uzbrojenie od izolowanych przez cywilizowany świat reżimów Iranu i Korei Północnej. "Władimir Putin jest oderwany od rzeczywistości" - stwierdzili analitycy ISW.

W ocenie analityka wojskowego Igala Lewina, porażki rosyjskiej armii na ukraińskim froncie i zachodnie sankcje obnażyły chaos i korupcję panującą w rosyjskich Siłach Zbrojnych. Według eksperta, w obecnych działaniach Moskwy -"nie ma żadnego wojskowego sensu". "To jest terror. Putin sam przyznał, że ostrzeliwano energetyczną infrastrukturę, co bezpośrednio dotknęło obywateli Ukrainy. To było działanie celowe, wymierzone w cywilów. Chodziło o stworzenie maksymalnie trudnych warunków dla zwykłych ludzi, aby ci wywarli presję na Zełenskiego i zmusili go do rozmów z Rosją. Tego właśnie chce Putin - rokowań z Zełenskim, z Ukrainą i potwierdzenia status quo" - podkreślił w rozmowie z Radiem Svoboda Igal Lewin.

Według niezależnych komentatorów, w Moskwie już zrozumiano, że wojny z Ukrainą nie da się wygrać i teraz chodzi tylko o to, żeby ugrać na międzynarodowej arenie jak najwięcej i utrzymać w ryzach własne społeczeństwo.

