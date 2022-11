Meloni kibicuje Bąkiewiczowi przed Marszem Niepodległości. "Życzę sukcesu manifestacji"

W dniu święta niepodległości ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, organizowany od 2011 przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jego prezesem jest Robert Bąkiewicz, który w tym roku dostał wsparcie i życzenia powodzenia od nowej premierki Włoch. "Podczas Marszu Niepodległości odczytamy oficjalne pozdrowienia od Giorgii Meloni" - zapowiedział Bąkiewicz. Do wpisu na Twitterze dołączył list od szefowej włoskiego rządu.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Zbigniew Girzyński gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (03.11)

Dziękuję za Pana wiadomość ze słowami zachęty, które z całą pewnością były dobrą wróżbą na wybory parlamentarne 25 września. Niestety najbliższe zobowiązania instytucjonalne, związane z rozpoczęciem działalności mojego rządu uniemożliwiają mi przyjęcie waszego zaproszenia. Życzę wam sukcesu manifestacji i korzystam z okazji, by ponowić moje uczucia przyjaźni dla narodu polskiego

- napisała premierka Włoch. Bąkiewicz od siebie dodał, że ma nadzieję na spotkanie z Meloni w kolejnym roku.

Giorgia Meloni, liderka prawicowej partii Bracia Włosi, która wygrała wybory parlamentarne, została zaprzysiężona 22 października. Misję utworzenia rządu powierzył jej prezydent Włoch Sergio Mattarella podczas uroczystości w pałacu prezydenckim na Kwirynale w Rzymie. Meloni to pierwsza w historii Włoch kobieta na czele rządu. Jej gabinet jest najbardziej prawicowym od czasów II wojny światowej.

Nowy rząd Włoch tworzą ugrupowania: Georgii Meloni - Bracia Włosi, Matteo Salviniego - Liga i Silvio Berlusconiego - Forza Italia. Gabinet dostał w ubiegłym tygodniu wotum zaufania. W Senacie poparło go 115 ze 199 głosujących parlamentarzystów.

Rzecznik rządu: Polska i Włochy chcą powrócić do konsultacji międzyrządowych

W środę z premierką Włoch rozmawiał jej polski odpowiednik. Georgia Meloni i Mateusz Morawiecki rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym i rosyjskiej agresji na Ukrainę - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Szefowie polskiego i włoskiego rządu zadeklarowali, że są gotowi powrócić do polsko-włoskich konsultacji międzyrządowych.

Premier zaprosił panią premier Meloni do złożenia wizyty w Warszawie, ale również do odnowienia konsultacji międzyrządowych. Zarówno premier Morawiecki, jak i premier Meloni wyrazili chęć, aby do tej formuły spotkań powrócić

- zapewnił rzecznik rządu. Müller dodał, że konsultacje międzyrządowe to najważniejsza i najbardziej zaawansowana forma współpracy między rządami państw. Podkreślił, że zanim odbędą się takie polsko-włoskie konsultacje, dojdzie do spotkania bilateralnego premierów.

"Cieszę się ze zwycięstwa Giorgii Meloni we Włoszech i liczę na naprawdę owocną współpracę pomiędzy naszymi państwami. Powiedziałem jej to w naszej rozmowie telefonicznej" - napisał polski premier na Facebooku. "To ważne, że mówimy jednym głosem w sprawie agresji przeciwko Ukrainie". Mateusz Morawiecki dodał, że podczas rozmowy omówiono "bieżące tematy dwustronne i europejskie - w szczególności bezpieczeństwa energetycznego i cen energii w UE oraz kwestii migracji i ochrony granic".

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>