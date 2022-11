Biały Dom: Korea Północna potajemnie dostarcza Rosji amunicję artyleryjską

Podczas wirtualnego briefingu John Kirby podkreślił, że Korea Północna "potajemnie zaopatruje Rosję za pomocą znaczącej liczby pocisków artyleryjskich", a tamtejsze władze ukrywają prawdziwe przeznaczenie dostaw. Jak zaznaczył, dostawy amunicji z Korei Północnej do Rosji świadczą zarówno o tempie, w jakim Rosja zużywa własne zasoby uzbrojenia, jak i o determinacji Putina, by kontynuować wojnę na Ukrainie.

Biały Dom: Korea Północna wspiera Rosję bronią

Niepokojące jest, że jakikolwiek kraj jest gotów taktycznie albo materiałowo wspierać Putina

- stwierdził. Kirby wyraził jednak przekonanie, że dostawy uzbrojenia z Korei Północnej nie pomogą Rosji w znaczący sposób. - Nie uważamy, że materiały, które Rosja otrzymuje albo otrzyma, zmienią losy lub kierunek wojny w jakikolwiek znaczący sposób - powiedział. Dodał także, że zdecydowana większość krajów świata izoluje Putina i jednoznacznie wspiera Ukrainę.

Kirby był pytany o sygnały dot. możliwego użycia przez Rosję jądrowej broni taktycznej w Ukrainie. Jak informowaliśmy, w środę "The New York Times" dotarł do informacji z amerykańskiego wywiad, z których wynika, że wysoko postawieni wojskowi w Rosji rozmawiali o użyciu tego typu broni.

- Od samego początku uznajemy groźby Rosji za głęboko niepokojące i traktujemy je poważnie. Monitorujemy to najlepiej jak potrafimy i nie widzimy żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do takiego użycia [broni jądrowej - red.] - zaznaczył.