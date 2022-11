Nowe spekulacje o zdrowiu Putina. "Napady kaszlu, nudności. Jest regularnie faszerowany sterydami"

Analitycy wielokrotnie już podkreślali, że Rosja toczy ostatnią bitwę Władimira Putina. Spekulacje na temat jego stanu zdrowia pojawiają się od początku ataku na Ukrainę i regularnie podsycają je liczne nagrania i zdjęcia z publicznych wystąpień dyktatora. Jak zaznaczają politolodzy, niektóre z doniesień prawdopodobnie były próbą celowej dezinformacji. Teraz dziennikarze "Daily Mail Online" dotarli do maili, które, jak twierdzą, wyciekły z Kremla i pochodzą od informatora rosyjskich służb bezpieczeństwa blisko powiązanego z Kremlem.

Władimir Putin ma chorobę Parkinsona, nowotwór trzustki i prostaty?

Z wiadomości, na które powołuje się "Daily Mail Online", ma wynikać:

"Mogę potwierdzić, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona we wczesnym stadium, która już postępuje. Faktowi temu będzie się przeczyć w każdy możliwy sposób i zostanie on ukryty" - czytamy w przytoczonej treści e-maila. "Putin jest regularnie faszerowany wszelkiego rodzaju ciężkimi sterydami i innowacyjnymi zastrzykami przeciwbólowymi, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się raka trzustki, którego niedawno u niego zdiagnozowano. To nie tylko powoduje duży ból. Putin ma opuchliznę twarzy i inne skutki uboczne - w tym zaniki pamięci"

Wskazano też, że "oprócz raka trzustki, który stopniowo się rozprzestrzenia, Putin ma również raka prostaty".

Tego typu spekulacji jest więcej. Inny tabloid - "The Sun" - cytuje słowa Walerija Sołowieja, który stwierdził, że stan zdrowia Władimira Putina dramatycznie się pogarsza, a jego kondycja może mieć wpływ na decyzję o prowadzeniu przez Rosję chaotycznej wojny w Ukrainie.

O tym, że Putin choruje na nowotwór, ma objawy choroby Parkinsona i bierze sterydy, mówił w 2020 roku politolog i były szef Departamentu Public Relations w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych Walerij Sołowiej. Kreml określił te doniesienia jako "nonsens", a prof. Sołowiej został zatrzymany na wiecu w Moskwie. Na początku marca 2022 roku minister spraw zagranicznych i lekarz David Owen w rozmowie z Times Radio zwrócił uwagę na opuchniętą twarz prezydenta Rosji. Jego zdaniem to zasługa sterydów anabolicznych albo kortykosteroidów.

Jednak eksperci podkreślają, że doniesienia o chorobach Putina mogą mieć też inny wymiar i służyć za wytłumaczenie dla jego nieracjonalnych działań. Prof. Paweł Ostaszewski - kierownik Katedry Psychologii Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie - w rozmowie z TVN24 mówił: - Podjęcie absurdalnej decyzji o rozpoczęciu wojny we współczesnej Europie może być tłumaczone wizją bardzo krótkiego życia, które ma przed sobą ktoś, kto taką decyzję podejmuje. Tłumaczymy sobie, że ma to związek z rozwijającymi się u niego chorobami czy raczej z ich podejrzeniem, a także z chęcią zaistnienia na kartach historii. Ktoś nieuleczanie chory ma ograniczony czas, by zdążyć to zrobić. A poza tym nie musi się martwić skutkami swoich decyzji i konsekwencjami swoich działań, bo w niego już raczej nie uderzą.

Profesor Włodzimierz Marciniak w rozmowie z portalem zwracał z kolei uwagę: - Wysyłany jest sygnał, że "Putin jest chory, może odejdzie, więc warto się z nami dogadać".

Nudności i brak apetytu. Dyktator ma tracić na wadze

W ubiegłym tygodniu pojawiły się z kolei informacje, że krewni Władimira Putina są zaniepokojeni jego napadami kaszlu, ciągłymi nudnościami i brakiem apetytu, które miały pojawić się po tym, jak przeszedł badania lekarskie. Dyktator stracił w ostatnich miesiącach ok. 8 kg - podał na Telegramie Generał SVR, którego autorem jest prawdopodobnie Viktor Mikhailovich, przebywający na wygnaniu kremlowski generał. Kanał regularnie publikuje doniesienia rzekomo pochodzące z Kremla. Jako pierwszy z wyprzedzeniem przekazywał on informacje na temat strategi mobilizacyjnej w Rosji.

Putin podczas wystąpień publicznych i spotkań z przywódcami chwyta się za stoły i krzesła, aby się podeprzeć. Ma także problemy z chodzeniem. Z doniesień na telegramie wynika, że otoczenie Putina ma obawiać się, że to wszystko staje się coraz bardziej widoczne i będzie źle postrzegane przez elity w Rosji.

Wszystkie oczy patrzą na dłonie Putina. "Kto wskrzesił tę mumię?"

Walerij Sołowiej: Zdrowie może mieć wpływ na wojnę

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki pod koniec sierpnia stwierdził, że u rosyjskiego prezydenta widoczne są objawy schizofrenii - zaburzenia, związane z błędnym postrzeganiem rzeczywistości, często prowadzącym do psychozy.

