ISW stawia tezę, że skuteczne ataki partyzanckie zmuszają Kreml do przekierowania sił w celu zabezpieczenia tyłów na okupowanych terenach. Eksperci instytutu uważają, że to z kolei utrudnia Rosji odpieranie ukraińskiej kontrofensywy, nie wspominając o przeprowadzaniu własnych operacji ofensywnych.

ISW: Rosja nie jest w stanie przeciwdziałać ukraińskim partyzantom

W analizie podkreślono, że "rosnące braki zasobów ludzkich prawdopodobnie degradują zdolności Rosji do skutecznego zabezpieczania tyłów przed atakami partyzanckimi przy jednoczesnej obronie przed ukraińską kontrofensywą".

"Kreml nie przeciwdziała skutecznie zorganizowanemu ruchowi partyzanckiemu Ukrainy i raczej nie ma możliwości, by to robić" - stwierdzają analitycy ISW.

Amerykański think tank jako dowód na poparcie swoich tez przywołuje w artykule kilkadziesiąt przykładów działań partyzanckich. Podkreśla przy tym, że są to wydarzenia, które udało się potwierdzić. W rzeczywistości więc liczba skutecznych operacji może być znacznie wyższa. Jak zwrócono uwagę, partyzanci przeprowadzali ataki w obwodach chersońskim i zaporoskim także po 30 września, gdy Władimir Putin ogłosił aneksję. Wskazuje to, zdaniem ISW, że Rosjanie nie są w stanie zabezpieczyć okupowanych terenów.

ISW zwraca uwagę, że Rosjanie na okupowanych terenach nie ukryli skutecznie tożsamości kolaborantów i nie zapewnili podstawowej ochrony przedstawicielom władz okupacyjnych. "Siły rosyjskie nie zdołały ochronić wrażliwych sektorów krytycznych naziemnych linii komunikacyjnych Rosji, takich jak skrzyżowania torowe i mosty, szczególnie na obszarach wiejskich" - czytamy.

Sztab Generalny Ukrainy: Bezskuteczne szturmy na Bachmut

Ostatniej doby, według danych ukraińskiego Sztabu Generalnego, Rosjanie dokonali bezskutecznych szturmów na Bachmut, ale też w kierunku Awdijiwki w obwodzie donieckim. Coraz częściej atakują także w obwodzie ługańskim. Tam celem ich, nieudanych według Ukraińców, szturmów były niedawno wyzwolone spod rosyjskiej okupacji wsie Biłohoriwka, Newskie i Makijiwka. Na południu, jak wynika z raportu ukraińskich wojskowych - Rosjanie w obwodzie chersońskim kontynuują przymusową ewakuację ludności cywilnej. Ukraińcy donoszą o udanych atakach na rosyjski sprzęt wojskowy i zgrupowania rosyjskich żołnierzy. Także rosyjska armia ostrzeliwuje ukraińskie pozycje. Rosjanie atakują też cywilne zabudowania. Kontynuują ataki za pomocą irańskicdronów Shahed-136. Jak donoszą ukraińskie Siły Powietrzne, w nocy we wschodnich i centralnych obwodach kraju zniszczono 12 z 13 takich maszyn, które Rosjanie wypuścili na terytorium Ukrainy.

