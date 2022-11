Portugalia. Ołena Zełenska apeluje: Użyjcie technologii, aby pomóc w zatrzymaniu terroru Rosji

Zobacz wideo Lekarze bez Granic: Ewakuacja medyczna pacjentów psychiatrycznych

We wtorek Ołena Zełenska wystąpiła na Web Summit, który rozpoczął się w Portugalii. Ze względów bezpieczeństwa jej w szczycie udział ogłoszono w ostatniej chwili. Na miejscu jest Marta Radziak-Kucharska z Gazeta.pl, która wysłuchała przemówienia żony prezydenta Ukrainy.

"Możecie użyć technologii, aby pomóc, a nie niszczyć"

Ukraińska pierwsza dama zwróciła uwagę na fakt, iż Rosja wykorzystuje technologię, aby siać terror w Ukrainie i pokazała nagranie, na którym widać drona uderzającego w Kijów, podkreślając, że celem ataku było zabicie cywilów. - Niektórzy rosyjscy specjaliści IT dokonali wyboru - są agresorami i mordercami. Uważam, że technologię należy wykorzystywać do tworzenia, ratowania i pomagania ludziom, a nie ich zabijania - stwierdziła. - Możecie użyć technologii, aby pomóc, a nie niszczyć. (...) Jestem przekonana, że pomagając Ukrainie, świat może iść we właściwym kierunku - dodała.

- Technologia na wiele sposobów zbliżyła nas do siebie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ale wyobraźcie sobie, że nagle konto w mediach społecznościowych przestaje być aktualizowane. Osoba, która je założyła, nie odpowiada już na wiadomości. A potem widzisz czarno-białe zdjęcia i wiesz, że wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Tysiące ukraińskich kont w mediach społecznościowych już nigdy nie zostaną zaktualizowane. Tych ludzi już nie ma - powiedziała Ołena Zełenska.

"Każdego dnia nie mamy elektryczności"

Pierwsza dama Ukrainy zaapelowała do świata o "powstrzymanie terroru, ocalenie ludzi i odbudowę zniszczeń". - Możecie nam pomóc powstrzymać powiększanie się listy ofiar terroryzmu. Wierzę, że taka technologia to przyszłość. Jeśli tak nie jest, po prostu nie będzie przyszłości, której można by oczekiwać - stwierdziła. - Oni atakują nasze elektrownie, w całym kraju są przerwy w dostawie prądu. Każdego dnia nie mamy elektryczności, komunikacji i internetu przez wiele godzin - dodała.

Ołena Zełenska zaapelowała także o pomoc Ukraińcom. - Dwa priorytety to edukacja i opieka medyczna. Chcę, aby ludzie wrócili do życia, do którego byli przyzwyczajeni - zaznaczyła. Jej wystąpienie zakończyło się owacją na stojąco.

