Putin mści się za ataki na Krymie. "To nie wszystko, co mogliśmy zrobić"

270 tys. domów pozbawionych prądu i 80 proc. mieszkańców bez dostaw wody - to efekt poniedziałkowych ataków Rosjan na Kijów. Oprócz ukraińskiej stolicy okupanci zaatakowali obiekty infrastruktury energetycznej w całej Ukrainie. - To nie wszystko, co mogliśmy zrobić - odgrażał się Władimir Putin.

