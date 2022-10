Xi Jinping ciepło o relacjach z Rosją. Pisze o "strategicznym partnerstwie nowej ery"

Prezydent Chin Xi Jinping wysłał list gratulacyjny do Stowarzyszenia Przyjaźni Rosja-Chiny z okazji 65. rocznicy jego istnienia. Przywódca zapewnia, że od momentu założenia stowarzyszenie "wnosi istotny wkład w umacnianie wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i zaufania" - podaje english.news.cn. Wierzy też w przyjaźń pomiędzy narodami, która ma szerokie perspektywy i wielki potencjał do dalszego rozwoju.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Ociepa o usterce w samolocie Błaszczaka: Wątpię w tezę o tym, że Chiny zabroniły przelotu

Prezydent Chin ma nadzieję, iż stowarzyszenie będzie "kontynuować swoje wspaniałe tradycje i odgrywać coraz większą rolę w promowaniu więzi między dwoma krajami".

Prezydent Rosji Władimir Putin również napisał własny list gratulacyjny, w którym podkreśla znaczenie tej "wyjątkowej relacji".

Chiny murem za Putinem

W czwartek odbyła się rozmowa telefoniczna między ministrami spraw zagranicznych Chin - Wangiem Yi oraz Rosji - Siergiejem Ławrowem. Według ekspertów, którzy zapoznali się z chińskim komunikatem w tej sprawie, mamy do czynienia z pierwszym tak otwartym poparcie "umacniania mocarstwowej pozycji" Rosji przez Chiny.

Na stronie chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawił się komunikat w tej sprawie. Jak zaznaczono w oświadczeniu, Władimir Putin niezwłocznie pogratulował przywódcy Chin Xi Jinpngowi (który został wybrany na trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin), co ma "odzwierciedlać wysoki poziom wzajemnego zaufania i wsparcia".

USA zmieniają doktrynę nuklearną. "Chiny jedynym rywalem"

Chiny popierają Rosję w "umacnianiu mocarstwowej pozycji"

"Strona chińska będzie stabilnie popierała Rosję pod przywództwem prezydenta Putina w jednoczeniu Rosjan i prowadzeniu ich poprzez trudności, eliminowaniu zakłóceń, osiąganiu strategicznych celów rozwojowych i dodatkowym umacnianiu mocarstwowej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej" - można przeczytać w komunikacie podpisanym przez Wanga Yi i cytowanym przez focus.ua.

Szef MSZ Chin dodał też, że jego kraj, jak i Rosja, mają prawo dążyć do osiągnięcia "własnych celów rozwojowych", a próby zablokowania postępów któregoś z tych krajów będą "nieskuteczne". Wang Yi zapowiedział też, że Chiny są skłonne pogłębiać relacje z Rosją i wynieść ją na wyższy poziom "we wszystkich dziedzinach". Sojusz Chin i Rosji, zdaniem propagandowych władz, ma też "zapewnić więcej stabilności w burzliwym świecie".

Chińczycy: Władimir Putin gotowy do wznowienia negocjacji z Ukrainą i USA

Pekin do tej pory nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ponadto Chiny były przeciwne sankcjom nakładanym na Moskwę. - To pierwsze tak silne osobiste wsparcie Putina oraz wyraźny sygnał, że de facto sojusz chińsko-rosyjski ma się dobrze i nie rezygnuje z pretensji do przywództwa światowego - powiedział w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).