Siergiej Ławrow ma "propozycję" dla Zachodu. Dotyczy ona "propagandowego fetoru"

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji powiedział, że Rosja jest zawsze gotowa przystąpić do dialogu. Słowa Siergieja Ławrowa trudno jednak brać poważnie - bo to właśnie Rosja zrywała rozmowy pokojowe z Ukrainą czy nawet ustalenia dotyczące wstrzymania ataków na czas ewakuacji cywilów, a także nie przestrzega międzynarodowych umów.

Zobacz wideo Była ambasador RP w Moskwie: Ta wojna, poza byciem zbrodnią wobec Ukraińców, staje się kataklizmem wobec społeczeństwa rosyjskiego

Rosja o rozmowach z Zachodem. "Będą mogli nam zaproponować jakieś poważne podejście"

- Zawsze jesteśmy gotowi wysłuchać naszych zachodnich kolegów, jeśli zgłoszą kolejną prośbę o zorganizowanie rozmowy. Mam nadzieję, że oprócz powielania w kontaktach kanałami dyplomatycznymi i innymi kanałami tego, co mówią publicznie w propagandowym ferworze, będą mogli nam zaproponować jakieś poważne podejście, które przyczyni się do rozładowania napięć i w pełni uwzględni interesy Federacji Rosyjskiej i jej bezpieczeństwo - przekazał szef MSZ Rosji cytowany przez agencję RIA Novosti.

Siergiej Ławrow, który od początku wojny w Ukrainie powiela nieprawdziwe informacje na temat zaatakowanego kraju, oskarżył więc Zachód o "propagandowy fetor". Ma on oczywiście związek z tym, że Zachód zdecydowanie opowiedział się po stronie napadniętej przez Rosję Ukrainy.

Polityk nie wyjaśnił też, co oznacza "realistyczna propozycja oparta na równym podejściu" - czyli wymieniony przez niego warunek do rozpoczęcia rozmów. Ławrow podkreślił jednak, że również Władimir Putin nie odmawiał negocjacji. Tu warto jednak naprostować propagandowy przekaz Rosji zauważając, że rozmowy z Putinem były możliwe tylko i wyłącznie na jego zasadach, a zgoda na "propozycje pokojowe" Rosji oznaczałyby całkowite poddanie się Ukrainy. Co istotne, Ławrow mówił też o bezpieczeństwie i interesach Federacji Rosyjskiej, co sugeruje, że interesy napadniętej Ukrainy nie byłyby brane przez Rosję pod uwagę.

"Chętna do rozmów" Rosja wycofała się także z umowy zbożowej po ataku dronów na Sewastopol. Umowa dotyczyła możliwości wysłania przez Rosję zrabowanego Ukrainie zboża tak, by zapobiec kryzysowi żywnościowemu na świecie.

Rosja zawiesza porozumienie dot. eksportu ukraińskiego zboża