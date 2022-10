Niespodziewanie dla prowadzących program w rosyjskiej telewizji, zaproszeni goście zaczęli krytykować działania Rosji w Ukrainie. "Tymczasem w Rosji: kilku panelistów rzuciło granaty prawdy w oszołomionych gospodarzy telewizji, spójrzcie, jak ci wściekli propagandyści uderzyli w mędrca, który powiedział, że niszcząc infrastrukturę, Rosja prowadzi okrutną, sadystyczną wojnę przeciwko cywilom. Nie zostanie zaproszony z powrotem" - skomentowała dziennikarka "The Daily Beast" i Russian Media Monitor Julia Davis, która zamieściła nagranie na Twitterze.

Rosja. Niecodzienny widok w reżimowej telewizji. Goście skrytykowali działania Kremla

Politolog i historyk Aleksandr Sytin powiedział podczas programu, że Rosja swoimi działaniami 24 lutego "naruszyła integralność suwerennego narodu". - Te granice suwerennego narodu, które zostały naruszone, to nie były granice rosyjskie. I to by było na tyle. Jak dotąd nie ma żadnych oznak, że ktokolwiek jest gotowy zawrzeć umowę z Rosją w jakiejkolwiek sprawie - dodał, a następnie podkreślił, że Ukraińcy nie poddadzą się dlatego, że "są zmuszeni gotować bekon nad świecą" - To są byli radzieccy ludzie. Pomijając geografię, ci ludzie przetrwali oblężenie Leningradu. Są przepełnieni nienawiścią. Dla nich to wojna ojczyźniana. Więc ani my, ani oni nie możemy zostać złamani w ten sposób - wyjaśnił.

- Nie wiem, o jakim sprawiedliwym porządku światowym moglibyśmy mówić, kiedy niszczymy elektrownie i infrastrukturę w Ukrainie - powiedział natomiast socjolog Aleksiej Roszin, na co gospodarz programu przerwał mu, mówiąc, by "zachował trochę rzeczy w swojej duszy". - To jest okrucieństwo i sadyzm, wojna przeciwko cywilom. To jest wojna przeciwko ludziom - kontynuował jednak gość. - Zmuszasz mnie do wyjaśniania wszystkiego, co zostało już powiedziane w naszym studiu przez ostatnie trzy, cztery, pięć lat - odpowiedział mu prowadzący Andriej Norkin. Roszin podkreślił jednak, że "nie pochwala bombardowania ukraińskich elektrowni".



Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy

Powracające przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami rosyjskiego agresora na obiekty infrastruktury energetycznej kraju obejmują już około cztery miliony Ukraińców. Rosja od tygodni nęka kraj nalotami, w tym także na infrastrukturę energetyczną. Tuż przed zimą zniszczona jest co najmniej jedna trzecia obiektów energetycznych tego kraju.

