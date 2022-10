Rosjanin szuka żony. Gdy umrze na froncie, małżonka otrzyma 12,5 mln rubli

Historię 35-letniego Rosjanina nagłośniło Radio Swoboda. Samo ogłoszenie matrymonialne zostało opublikowane w rosyjskiej gazecie "Nowy Omsk". Mężczyzna poinformował w nim, że szuka żony, która otrzyma pieniądze z odszkodowania po jego śmierci na froncie. Dodał w nim również, że nie ma żadnych krewnych, którzy mogliby otrzymać takie środki od władz Rosji.

Rosja. 35-letni poborowy szuka żony. Kobieta dostanie odszkodowanie, gdy zginie na froncie

"Nie chcę oddawać odszkodowania jakimś fundacjom, chcę je oddać swojej krajance" - napisał w oświadczeniu. 35-latek dodał, że pochodzi z Biełowa - miasta znajdującego się w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie kemerowskim. Co do przyszłej żony, to nie ma wobec niej specjalnych wymagań.

Jedyna prośba, jaka ukazała się w oświadczeniu dotyczyła tego, by potencjalna kandydatka skontaktowała się z nim telefonicznie lub przesłała swój numer telefonu. Ślub miałby się odbyć w ośrodku szkoleniowym, do którego wybranka musi dojechać. Mężczyzna zapowiedział jednak, że pomoże jej w zorganizowaniu transportu.

Na ofertę odpowiedziało kilka kobiet. 35-latek zdecydował się na Nadieżdę - wdowę, która z pierwszego małżeństwa ma trójkę dzieci. Para miała już nawet złożyć wniosek o zawarcie małżeństwa.

Zgodnie z zapewnieniami władz Rosji, jeśli mężczyzna zginie na froncie w Ukrainie, kobieta będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie, które wynosi niemal 12,5 mln rubli - przy obecnym kursie jest to 960 tys. złotych.

