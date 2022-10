USA wyśle broń Ukrainie o wartości 275 mln dolarów. Wiemy, co się znajdzie w pakiecie

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby przekazał w rozmowie z CNN, że pakiet pomocowy zostanie wysłany do Ukrainy bardzo szybko. "Zdolności obrony powietrznej były i będą nadal priorytetem USA dla Ukrainy" - przekazał w komunikacie Departament Obrony USA.



Stany Zjednoczone wyślą kolejną pomoc do Ukrainy

Zastępczyni sekretarza prasowego Pentagonu, Sabrina Singh, potwierdziła, że kolejna pomoc zostanie wysłana do Ukrainy. - Ogłaszamy dodatkowe 275 milionów dolarów pomocy dla bezpieczeństwa Ukrainy - zapowiedziała. W pakiecie ma się znaleźć dodatkowa amunicja do systemów rakietowych wysokiej mobilności (HIMARS), które stanowią kluczową broń w walce z rosyjską armią.

Według informacji przekazanych przez Departament Obrony USA, w pakiecie znajdą się przede wszystkim pociski, amunicja i pojazdy, a dokładniej:

dodatkowa amunicja do rakietowych systemów artyleryjskich wysokiej mobilności (HIMARS);

500 precyzyjnie naprowadzanych pocisków artyleryjskich kal. 155 mm;

2000 pocisków 155 mm do zdalnie sterowanych min przeciwpancernych (RAAM);

ponad 1300 systemów przeciwpancernych;

125 wielozadaniowych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności (HMMWV);

broń strzelecka i ponad 2 750 000 sztuk amunicji do broni ręcznej;

cztery anteny łączności satelitarnej.

Jest to 24. pakiet pomocy skierowany do Ukrainy od początku władzy Joe Bidena.

ISW: Ataki na flotę były prowadzone przy użyciu bezzałogowych statków

USA. Kolejne wsparcie dla ukraińskiej armii ze strony USA

John Kirby w rozmowie z Wolfem Blitzerem z CNN przekazał, że pomoc zostanie jak najszybciej wysłana do Ukrainy. - Zobaczycie, jaka pomoc w zakresie bezpieczeństwa jest udzielana Ukrainie ze Stanów Zjednoczonych. I myślę, że stanie się to bardzo, bardzo szybko. Będziemy się tego trzymać, jak powiedział prezydent, tak długo, jak to będzie potrzebne - przekazał Kirby.

Kirby został też zapytany o politykę Władimira Putina. - To ten, który najechał Ukrainę w całkowicie niesprowokowany sposób. Ukraina nie stanowi zagrożenia dla nikogo, nie mówiąc już o Rosji. Więc jeśli jest niepewnie i niebezpiecznie, to z powodu pana Putina. I to nie Zachód jako pierwszy zgłosił obawy dotyczące broni jądrowej - to Putin - dodał. Rzecznik przekazał również, że USA nie widzi żadnych oznak do tego, aby Rosjanie mieli użyć w Ukrainie "brudnej bomby". "Stany Zjednoczone rozważają wysłanie starszego sprzętu obrony powietrznej HAWK z magazynu na Ukrainę, aby pomóc jej w obronie przed atakami rosyjskich dronów i pocisków manewrujących, mówią amerykańscy urzędnicy" - poinformowała agencja Reutera.

