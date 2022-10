Rosyjscy szpiedzy zhakowali telefon Liz Truss? "Uzyskali dostęp do ściśle tajnych informacji"

"The Mail on Sunday" podał w sobotę (29 października) wieczorem, że "osobisty telefon komórkowy Liz Truss został zhakowany przez agentów podejrzanych o pracę dla Kremla". Do odkrycia miało dojść podczas letniej kampanii torysów, gdy Truss pełniła jeszcze stanowisko ministerki spraw zagranicznych. Jedno ze źródeł podkreśla jednak, że dojście do tego, kto w rzeczywistości stoi za tego rodzaju atakami, "zajmuje trochę czasu". Pierwsze miejsce na liście podejrzanych zajmuje jednak Rosja.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod panowaniem Karola III?

Wielka Brytania. Telefon Liz Truss został zhakowany?

"Uważa się, że cyberszpiedzy uzyskali dostęp do ściśle tajnych wiadomości z kluczowymi partnerami międzynarodowymi, a także do prywatnych rozmów z jej wiodącym sojusznikiem politycznym Kwasim Kwartengiem" - podaje tabloid, twierdząc, że przejęte wiadomości miały zawierać "bardzo wrażliwe dyskusje z wyższymi międzynarodowymi ministrami spraw zagranicznych na temat wojny w Ukrainie", w tym także na temat dostaw broni. Dodatkowo Truss miała się także wypowiadać krytycznie na temat ówczesnego premiera Borisa Johnsona, co zrodziło ryzyko szantażu.

Według tabloidu Johnson został natychmiastowo powiadomiony o całym zajściu i wraz z sekretarzem gabinetu Simonem Casem zadecydował o jego zatuszowaniu. Według jednego ze źródeł telefon miał zostać umieszczony w specjalnym sejfie i zostać zbadany przez ekspertów.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Rishi Sunak: Naprawię błędy poprzedniczki, nie zadłużę przyszłych pokoleń

Rosyjscy hakerzy zhakowali telefon Liz Truss? "Robią to cały czas. To ich jedyny cel"

Iain Duncan Smith, były lider Partii Konserwatywnej i czołowy krytyk Rosji, uznał natomiast, że "Rosja robi to cały czas". - To jest ich jedyny cel - sposób, aby się na nas zemścić. Wszyscy postępujemy zbyt swobodnie w kwestii naszych telefonów. Ministrowie powinni być znacznie bardziej ostrożni i nie używać osobistych urządzeń. Zakładam, że mój prywatny telefon [również - red.] został zhakowany - powiedział.

Rzecznik rządu odmówił jednak komentarza w sprawie, podkreślając przy tym, że "rząd posiada solidne systemy ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi". - Nie świadczy to dobrze o służbach wywiadowczych, jeśli telefon ministra spraw zagranicznych może być tak łatwo zhakowany - podkreśla źródło tygodnika.

Ukraina nie osiągnie przełomu w tym roku? "Przestałem być optymistą"