W porcie w Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło wczesnym rankiem do - jak podają rosyjskie źródła - ataku dronów na okręty Floty Czarnomorskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słupy dymu nad portem. Co najmniej jeden okręt został uszkodzony. Początkowo Rosjanie twierdzili, że ich obronie przeciwlotniczej udało się strącić wszystkie atakujące drony. Następnie rosyjskie wojsko przyznało, że doszło do uszkodzenia jednego z okrętów. Później pojawiły się kolejne sprzeczne informacje, tym razem mówiące o uszkodzeniu statków cywilnych.

Szef ukraińskiego MSZ oskarżył Rosję o używanie "fałszywego pretekstu"

"Wzywam wszystkie państwa, by zażądały od Rosji zaprzestania jej gierek głodem i przestrzegania swoich zobowiązań" - napisał na Twitterze Dmytro Kułeba.Szef ukraińskiej dyplomacji oskarżył Rosję o używanie "fałszywego pretekstu" jako uzasadnienia swojej decyzji o wycofaniu się z porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy.

To odpowiedź na wcześniejsze twierdzenia rosyjskiego ministerstwa obrony, które oskarżyło Kijów o przeprowadzenie dzisiejszego ataku na port wojenny w Sewastopolu, nazywając go "aktem terrorystycznym". W związku z tym Rosja zawiesiła swój udział w umowie z lipca, która odblokowała eksport ukraińskich produktów rolnych.

Z kolei szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak napisał, że Rosjanie przeprowadzili "fikcyjny atak terrorystyczny" na swoje własne obiekty. Jak dodał, Moskwa, grając porozumieniem dotyczącym eksportu, próbuje znowu szantażować Ukrainę.

"Prymitywizm rosyjskiego szantażu widać wszędzie. Nuklearne groźby, żywność, energetyka" - dodał Andrij Jermak.

Dzięki lipcowej umowie udało się odblokować eksport ukraińskich produktów rolnych przez porty na południu kraju. Od tamtego czasu Ukraina wysłała tą drogą ponad dziewięć milionów ton zboża.

Ukraina jednym z największych eksporterów zboża na świecie

Dla Rosji Ukraina jest jednym z największych konkurentów na rynku zboża. Przed wojną Kijów był szóstym co do wielkości eksporterem zbóż na świecie. Rosja zajmowała pierwsze miejsce. W tym roku Rosja notuje rekordowe zbiory zbóż. Według szacunków wyniosą one 150 mln ton w porównaniu do 121 mln ton w zeszłym roku, z czego wyeksportowała ok. 45 mln ton. Dzięki blokowaniu przez wiele miesięcy eksportu ukraińskiego zboża, Rosji udało się znacząco podnieść światowe ceny żywności.