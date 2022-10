Ukraińskie wojsko: Wybuchy w Sewastopolu mogły być winą Rosjan. Drwiny ze "strzelania do komarów"

Wczesnym rankiem w Sewastopolu doszło do eksplozji, a na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać było słupy dymu nad tamtejszym portem wojennym. Rosjanie twierdzą, że był to atak dronów, a ich obronie przeciwlotniczej udało się go odeprzeć.

Rosyjskie wojsko przyznało, że doszło do uszkodzenia trałowca projektu 266M Ivan Gołubiec. Jak podała ukraińska agencja Ukrinform, ruch statków w porcie został tymczasowo wstrzymany. Ukraiński serwis informuje, że promy i łodzie nie kursują.

Ukraińskie wojsko: Wybuchy w Sewastopolu mogły być winą Rosjan

Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Natalia Humeniuk stwierdziła, że przyczyną eksplozji w Sewastopolu mogły być nieudolne próby wystrzelenia przez Rosjan pocisków przeciwlotniczych. Podkreśliła przy tym, że taka wersja zdarzeń nie jest potwierdzona. Humeniuk, którą cytuje m.in. portal Pravda, powiedziała, że Rosjanie obawiają się "'wojennych insektów' i używają przeciw nim agresywnego systemu przeciwlotniczego", co może wywołać skutek przeciwny od zamierzonego.

Humeniuk w ten sposób ironicznie odniosła się do wypowiedzi ambasadora Rosji przy ONZ. Wasilij Nebenzia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ stwierdził, że USA opatentowały drona do "rozpylania zarażonych groźnymi wirusami komarów" na wojska przeciwników. Jak podaje "Ukraińska Pravda", według rosyjskiego dyplomaty "drony wyposażone są w 30-litrowe pojemniki, którymi można rozpylić substancje biologicznie czynne". Wcześniej też rosyjscy dyplomaci oskarżali o wysyłanie zakażonych nietoperzy bojowych czy gołębi.

Informację o rzekomym ataku dronów na port w Sewastopolu w mediach społecznościowych szef rosyjskiej administracji w Sewastopolu Michaił Rażdżew. Stwierdził, że był to najbardziej intensywny atak na Sewastopol od rozpoczęcia wojny.

