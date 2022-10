Watykan. Papież Franciszek o zagrożeniach w świecie cyfrowym: Tędy wchodzi diabeł

Papież Franciszek doprecyzował, że zagrożenie to widzi w pornografii, która w świecie cyfrowym jest bardzo łatwo dostępna. 86-letni papież dodał, że jest to wada, która dotyczy także duchownych i zakonnic.

