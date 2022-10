O oskarżeniach Rosji pisze agencja AFP. Kreml, odnosząc się do sobotnich ataków na Flotę Czarnomorską w Sewastopolu, stwierdził, że stoją za nimi ci sami Brytyjczycy, którzy mieli odpowiadać za eksplozje i uszkodzenie gazociągu Nord Stream.

Rosja poinformowała, że jej statki, które były celem ataku dronów w krymskim porcie w Sewastopolu, brały udział w zawartej przy pośrednictwie ONZ umowie umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża

- podaje AFP.

W sobotnim ataku na okręty Floty Czarnomorskiej miało brać udział 16 dronów, a za realizacją stali członkowie 73. Centrum Morskich Operacji Specjalnych. Rosjanie przekonują, że członkowie ukraińskich sił specjalnych byli szkoleni przez brytyjskich specjalistów na południu Ukrainy.

Kreml nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie swojego twierdzenia. Przypomnijmy, że do wybuchów i uszkodzenia Nord Stream 1 i 2 doszło pod koniec września. Służby Danii i Szwecji podały, że zniszczeniu uległo co najmniej 50 metrów podwodnego rurociągu. Sprawę badają władze niemieckie, duńskie i szwedzkie. Nadal oficjalnie nie wiadomo, kto lub co spowodowało wybuchy.

Moskwa oskarża brytyjską marynarkę wojenną o ataki na Nord Stream. "To zwykłe kłamstwo"

Na zarzuty Rosjan odpowiedział były wysoki rangą oficer Royal Navy kontradmirał Chris Parry.

To zwykłe kłamstwo i wszyscy wiemy, że Rosjanie to zrobili

- powiedział w rozmowie ze Sky News. Kontradmirał dodał, że "zawsze trzeba być podejrzliwym wobec tego, co mówi rosyjskie ministerstwo obrony". - To nie jest Ministerstwo Prawdy. Rosyjska propaganda w tej chwili oskarża wszystkich innych o robienie tego, co w rzeczywistości sami zrobili - uważa.

Nie ma możliwości, aby Royal Navy lub ktokolwiek w brytyjskim przemyśle morskim był w stanie wysadzić te rurociągi

- zapewnił na koniec wywiadu.

Ukraina. Atak dronów na port w Sewastopolu

W porcie w Sewastopolu na okupowanym przez Rosję Krymie doszło wczesnym rankiem do ataku dronów na okręty Floty Czarnomorskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słupy dymu nad portem. Co najmniej jeden okręt został uszkodzony. Początkowo Rosjanie twierdzili, że ich obronie przeciwlotniczej udało się strącić wszystkie atakujące drony. Następnie rosyjskie wojsko przyznało, że doszło do uszkodzenia trałowca projektu 266M Ivan Gołubiec.

Jak podała ukraińska agencja Ukrinform - ruch statków w porcie został tymczasowo wstrzymany. Ukraiński serwis informuje, że promy i łodzie nie kursują.

O ataku dronów na port w Sewastopolu poinformował w mediach społecznościowych szef rosyjskiej administracji w Sewastopolu Michaił Rażdżew. Stwierdził, że był to najbardziej intensywny atak na Sewastopol od rozpoczęcia wojny.

