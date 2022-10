Rosja od miesięcy przedstawia fake newsy na temat wojny w Ukrainie. Brak jakichkolwiek dowodów nie przeszkadza mediom podawać propagandę widzom w Rosji. Ostatnie twierdzenia Moskwy są także coraz bardziej absurdalne.

Zobacz wideo Senat przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Rosja oskarża USA o konstrukcje dronów do "rozpylania zakażonych komarów"

Przedstawiciel Rosji Wasilij Niebienzia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ powtarzał kremlowskie tezy o rzekomej "broni biologicznej", która ma być konstruowana przez Ukrainę. Doniesieniom tym zaprzeczyła od razu Ukraina, ale też Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja. To nie przeszkodziło Władimirowi Putinowi powtarzać to kłamstwo dalej przy niemal każdej możliwej okazji.

Teraz jednak Niebienzi stwierdził, że "powszechnie wiadomo" o tym, że USA opatentowały drona do "rozpylania zarażonych groźnymi wirusami komarów" na wojska przeciwników. Jak podaje "Ukraińska Pravda", według rosyjskiego dyplomaty "drony wyposażone są w 30-litrowe pojemniki, którymi można rozpylić substancje biologicznie czynne". Wcześniej też rosyjscy dyplomaci oskarżali o wysyłanie zakażonych nietoperzy bojowych czy gołębi.

Wojna w Ukrainie. Skąd wzięła się "brudna bomba"?

Absurdalne zarzuty względem Ukrainy powtarzane są przez Rosję od kilku miesięcy. Pomysł z "brudną bombą" pojawił się jednak dopiero niedawno. Kreml postanowił przypomnieć Rosjanom o wynalazku Związku Radzieckiego, który był wykorzystywany przez Rosję w czasie zimnej wojny. Wówczas wymyślono, że na zwykłym pocisku rakietowym można umieścić "komponent nuklearny", który rozproszy promieniowanie przez zwykły wybuch.

- W następnej kolejności można się chyba spodziewać od Rosjan informacji, że na Ziemi wyląduje desant z kosmosu z Alfa Centauri i będzie walczyć po stronie Rosji - powiedział w rozmowie z PAP ukraiński analityk Ołeh Żdanow. - Moskwa sama stworzyła ten szalony paradygmat, z którego teraz nie może już wyjść. To jest rzeczywistość zakładu psychiatrycznego, ale im dalej w to brną, tym bardziej w to wierzą - powiedział Żdanow.

