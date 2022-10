Dmitrij Miedwiediew to jeden z najbardziej aktywnych w mediach społecznościowych polityków z Rosji. Były prezydent tego kraju odniósł się w ostatnim wpisie do reparacji wojennych, których Polska ma domagać się od Federacji Rosyjskiej. Polityk zareagował jednak na to dość późno - poprawka dotycząca reparacji została bowiem zaktualizowana przez wnioskodawców z PiS już we wrześniu.

