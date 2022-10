Pierwsza Ukrainka na czele jednostki artylerii sił zbrojnych. "Kobieta, matka, wojowniczka"

Ljubow Płaksjuk ma 28 lat i jak sama przyznaje, od zawsze chciała wstąpić do wojska. - Nie ma znaczenia, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą - musisz wyraźnie wypełniać swoje obowiązki. Jeśli nie, to nie jest to twoje miejsce i nie masz prawa zajmować tego stanowiska. Bez względu na płeć. Takie jest moje zdanie - podkreśliła w rozmowie z Ukrinform. Fotoreporter Konstantin Liberow opublikował właśnie najnowsze zdjęcia żołnierki.

Pierwsza kobieta na czele oddziału artyleryjskiego Sił Zbrojnych Ukrainy. "Spójrz jej w oczy"

"Nic specjalnego. Po prostu pierwsza kobieta na czele oddziału artyleryjskiego Sił Zbrojnych Ukrainy stoi na ruinach zniszczonego przez siły jej jednostki sprzętu okupanta. Prawdopodobnie nigdy nie przestaniemy podziwiać naszych ludzi. Ljubow Płaksjuk, strzelczyni z powołania, która od pierwszych dni broni naszej wolności" - pisze fotoreporter.

"Na trzecim zdjęciu ze swoim kolegą bojowym, samochodem kadrowym drużyny, Marusią. Ljubow mówi, że mają ten sam charakter 'i tylko jej słucha'. Do 2016 roku [Kobieta - red.] pracowała jako nauczycielka historii, jest matką. Kiedy się poznaliśmy, pokazała nam całą kolekcję zdjęć wschodu i zachodu słońca, które zrobiła telefonem. Jesteśmy wzruszeni, bo nawet na froncie, w okopach, nadal zauważa otaczające ją piękno. Ljubow nie lubi spotkań z dziennikarzami, a my jesteśmy zaszczyceni, że się zgodziła poświęcić nam czas. Spójrz w jej oczy. Kobieta, matka, wojowniczka. Cała determinacja naszej ziemi".



Wojna w Ukrainie. Ljubow Płaksjuk od zawsze chciała wstąpić do wojska: Chciałam walczyć

Droga Ljubow do spełnienia marzenia była jednak długa. Jak przytacza w rozmowie z agencją Ukrinform, po ukończeniu 11 klasy zwróciła się do biura rejestracji i werbunku, jednak otrzymała odmowę. Ostatecznie zdecydowała się więc zostać historyczką. - Moja nauczycielka historii, choć z urodzenia Polka, zaszczepiła we wszystkich swoich uczniach poczucie patriotyzmu i miłości do Ukrainy - przyznała.

Ponowną próbę wstąpienia do wojska Płaksjuk podjęła na drugim roku studiów - i tym razem zakończyła się ona niepowodzeniem. Kiedy jednak ukończyła edukację i pracowała już w szkole, otrzymała skierowanie do 72. Brygady, choć tylko w charakterze kucharki. - A ja chciałam walczyć. Więc odmówiłam - wspomina. Ale w końcu udało jej się zostać radiotelefonistką, a następnie pierwszą kobietą, która stanęła na czele jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy.

- W tej chwili zajmuję się rozpoznaniem artyleryjskim. Głównym zadaniem jest identyfikacja siły ognia wroga: artyleria dużego kalibru, MLRS. Wszystko to przynosi największą szkodę piechocie. Im dokładniej znajdziemy lokalizację wrogiego sprzętu, tym sprawniej nasza artyleria będzie na nich pracować, tym spokojniejsza będzie piechota - mówi i podkreśla, że w jednostce, której dowodzi "chłopaki mogą spokojnie podejść" i porozmawiać o swoich problemach. - Mamy bardzo ciepłe relacje. To prawie rodzina, ponieważ czy tego chcesz, czy nie, jesteście razem przez całą dobę - mówi.

