"Bardzo cierpi". Przyjaciel Benedykta XVI zdradził temat ostatniej rozmowy z papieżem

Benedykt XVI jest najdłużej żyjącym papieżem - podkreślił przyjaciel emerytowanej głowy Kościoła. Słowa Petera Seewalda cytuje hiszpański portal "El Confidencial".

Dwa tygodnie temu spotkałem się z nim i mam wrażenie, że bardzo cierpi z powodu obecnej sytuacji Kościoła. Wyznał mi, że być może Bóg ma go jeszcze tutaj, aby dać świadectwo światu

- relacjonował dziennikarz, pisarz i biograf Benedykta XVI.

"Benedykt XVI bardzo cierpi". Przyjaciel papieża zdradza temat ostatniej rozmowy

Peter Seewald dodał, że według emerytowanego papieża Kościół nie robi tego, co musi zrobić. - To jego zdaniem wpływa na współczesny obraz instytucji. Benedykt XVI jest człowiekiem, który wiele wycierpiał i zobaczymy, w jaki sposób zapamięta go historia - powiedział dziennikarz. Pisarz przyznał, że nie był fanem Ratzingera, kiedy spotkał go po raz pierwszy. Teraz docenia jego konsekwencję, wiedzę i podkreśla, że warto go słuchać.

Benedykt XVI jest człowiekiem autentycznym, ponieważ mówi to, co myśli i robi to, co myśli. Dla Ratzingera reforma jest oświeceniem teraźniejszości poprzez wiarę. Jest jedną z najbardziej niezrozumianych osobowości

- podkreślił Seewald. Biograf i przyjaciel hierarchy przypomniał, że ten głosił krytyczną diagnozę stanu instytucji Kościoła katolickiego już w latach 70.

Watykan. Benedykt XVI na nowych zdjęciach. "Jestem człowiekiem u schyłku życia"

Na początku tygodnia pisaliśmy o nowych zdjęciach Ratzingera, który spotkał się z księdzem Mauricem Agbaw-Ebai z amerykańskiego Seminarium świętego Jana Chrzciciela w Bostonie. Duchowny udostępnił w mediach społecznościowych wspólne fotografie.

"Krótko mówiąc jestem teologicznym fanem Ratzingera i z perspektywy czasu mógłbym napisać ponad milion słów o jego osobie i jego pracy jako teologa. Szczerze modliłem się, abym kiedyś go spotkał, aby podziękować mu za to, że dał tyle swojego intelektu i woli" - napisał na stronie seminarium ks. Agbaw-Ebai.

"Pożegnanie z Benedyktem XVI było bardzo wzruszające i nigdy nie zapomnę ostatniej rzeczy, którą mi powiedział, gdy go pocałowałam na pożegnanie! 'Jestem człowiekiem u schyłku życia, który może powiedzieć za św. Pawłem: Zachowałem wiarę!'" - napisał dalej duchowny. Benedykt XVI przekazał też list do członków seminarium. W niemal czterostronicowym maszynopisie Ratzinger przedstawił swoje rozważania na temat soboru watykańskiego II.

Benedykt XVI abdykował w 2013 r., po niecałych ośmiu latach pontyfikatu. Oficjalnym powodem decyzji był stan zdrowia. Papież porusza się na wózku inwalidzkim. Na początku 2022 roku przewodniczący zarządu Fundacji Josepha Ratzingera - o. Federico Lombardi - wyznał, że Benedykt XVI jest w stanie samodzielnie zrobić tylko kilka kroków. Ratzinger mieszka nadal w byłym klasztorze "Mater Ecclesiae" w Ogrodach Watykańskich.

