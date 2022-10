Paul Pelosi trafił do szpitala. Był operowany. Jego stan jest poważny

Mąż spikerki Izby Reprezentantów został zaatakowany w piątek rano. Napastnik zaatakował Paula Pelosiego w jego domu w San Francisco.

Paul Pelosi trafił do szpitala. Był operowany

Według pierwszych informacji mężczyzna krzyczał "Gdzie jest Nancy?". Był uzbrojony w młotek. To właśnie tym narzędziem zaatakował Pelosiego, uderzając go w głowę. Nancy Pelosi w chwili napaści przebywała w Waszyngtonie.

Paul Pelosi trafił do szpitala. Według informacji stacji ABC News jego obrażenia są poważne. Wcześniej biuro Nancy Pelosi podawało, że "oczekuje się, że całkowicie wróci do zdrowia". Z kolei jak podała stacja NBC, mąż spikerki przeszedł operację mózgu w piątek po południu. Z kolei CNN donosi, że operacja się udała, a lekarze mieli powiedzieć rodzinie, ze Pelosi wróci do pełni zdrowia.

Atak na męża Nancy Pelosi. Napastnik udostępniał nieprawdziwe informacje o pandemii i wyborach

Szczegóły dotyczące motywu sprawcy nie są znane. Jak podają amerykańskie media, nie jest na razie jasne, jak sprawcy ataku udało mu się wtargnąć do domu. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez FBI i policję San Francisco. Podejrzany 42-letni David DePape został aresztowany. Policja przekazała, że zostaną mu postawione zarzuty włamania, napaści z bronią oraz próby zabójstwa.

Jak donosi CNN, DePape przed atakiem wielokrotnie w mediach społecznościowych udostępniał informacje na temat teorii spiskowych. W zeszłym roku zamieścił na Facebooku linki do wielu filmów, w których padały nieprawdziwe tezy, jakoby wybory w 2020 roku zostały sfałszowane. Inne posty zawierały fałszywe informacje o szczepionkach na koronawirusa, które miały być śmiertelne.

Z kolei dwa dni po tym, jak były policjant z Minneapolis Derek Chauvin został uznany za winnego zabicia George'a Floyda, DePape napisał, że proces w tej spawie był "współczesnym linczem". Fałszywie twierdził również, że Floyd zmarł z powodu przedawkowania narkotyków.