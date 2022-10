USA zmieniają doktrynę nuklearną - jest nowa strategia. "Jedynym rywalem" nie Rosja, a Chiny

Dokument opublikowany przez Pentagon przewiduje między innymi unowocześnienie amerykańskiego potencjału nuklearnego oraz dopuszcza użycie przez USA jako pierwsze broni atomowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosję i Chiny łączy ścisłe partnerstwo na wielu płaszczyznach?

"Chiny największym rywalem". Jest nowa strategia bezpieczeństwa USA

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa wskazuje na Chiny jako największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. - ChRL jest jedynym rywalem, który stawia sobie za cel zamianę porządku międzynarodowego oraz ma coraz większe zdolności, by tego dokonać - mówił podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

Według Pentagonu Rosja nie ma zdolności, by podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych w dłuższej perspektywie. - Ale rosyjska agresja stanowi obecnie bezpośrednie i ostre zagrożenie dla naszych interesów i wartości - mówił Austin.

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa podkreśla, że poprzeczka dla użycia przez USA broni nuklearnej jest ustawiona bardzo wysoko. Stany Zjednoczone nie wykluczają jednak już użycia takiej broni w odpowiedzi na niejądrowe zagrożenie strategiczne dla kraju, sił amerykańskich za granicą lub sojuszników. Autorzy dokumentu tłumaczą, że wcześniejsza doktryna "No First Use" powoduje niedopuszczalny poziom ryzyka wobec nienuklearnych zdolności rozwijanych i wprowadzanych przez rywali Stanów Zjednoczonych.