Atak nożownika we włoskim supermarkecie. Jedna osoba nie żyje, ranny piłkarz Arsenalu

Do ataku doszło w czwartek około godziny 18.30 w mieście Assago w regionie Lombardia, w prowincji Mediolan. Poza piłkarzem ucierpiało pięć innych osób. Według wstępnych informacji trzy osoby trafiły do szpitala w poważnym stanie. Portal Calciomercato.it przekazał, że jedna z zaatakowanych ofiar zmarła w drodze do szpitala.

Wśród osób rannych został piłkarz Arsenalu Londyn, wypożyczony do włoskiej Monzy - Pablo Mari. Delegacja tego klubu jest w drodze do szpitala.

Trener Arsenalu Londyn Mikel Arteta poinformował, że piłkarz jest w szpitalu w stanie stabilnym oraz że jest w kontakcie ze swoimi bliskimi.

Atak nożownika we włoskim supermarkecie. Napastnik zatrzymany

Według raportów napastnik zabrał nóż z półki sklepowej i zaczął losowo dźgać ludzi w sklepie. Włoski portal Milano Today podaje, że sprawca, 46-letni Włoch, trafił do aresztu.

Służby opisały go jako osobę prawdopodobnie zaburzoną. Na razie motyw terrorystyczny nie jest brany pod uwagę.