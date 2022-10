Chiny murem za Putinem. Już otwarcie wspierają "mocarstwową pozycję" Rosji

Na stronie chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawił się komunikat dotyczący czwartkowej rozmowy szefa resortu Wanga Yi ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Jak zaznaczono w oświadczeniu, Władimir Putin niezwłocznie pogratulował przywódcy Chin Xi Jinpngowi (który został wybrany na trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin), co ma "odzwierciedlać wysoki poziom wzajemnego zaufania i wsparcia".

Chiny popierają Rosję w "umacnianiu mocarstwowej pozycji"

"Strona chińska będzie stabilnie popierała Rosję pod przywództwem prezydenta Putina w jednoczeniu Rosjan i prowadzeniu ich poprzez trudności, eliminowaniu zakłóceń, osiąganiu strategicznych celów rozwojowych i dodatkowym umacnianiu mocarstwowej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej" - można przeczytać w komunikacie podpisanym przez Wanga Yi i cytowanym przez focus.ua.

Szef MSZ Chin dodał też, że jego kraj, jak i Rosja, mają prawo dążyć do osiągnięcia "własnych celów rozwojowych", a próby zablokowania postępów któregoś z tych krajów będą "nieskuteczne". Wang Yi zapowiedział też, że Chiny są skłonne pogłębiać relacje z Rosją i wynieść ją na wyższy poziom "we wszystkich dziedzinach". Sojusz Chin i Rosji, zdaniem propagandowych władz, ma też "zapewnić więcej stabilności w burzliwym świecie".

Pekin do tej pory nie potępił rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ponadto Chiny były przeciwne sankcjom nakładanym na Moskwę. - To pierwsze tak silne osobiste wsparcie Putina oraz wyraźny sygnał, że de facto sojusz chińsko-rosyjski ma się dobrze i nie rezygnuje z pretensji do przywództwa światowego - powiedział w rozmowie z PAP dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).