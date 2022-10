Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Rosja oskarżyła w czwartek Stany Zjednoczone i sojuszników o próbę wykorzystania komercyjnych satelitów do wspierania operacji ukraińskich wojsk. Moskwa określiła te działania mianem prowokacyjnych i zagroziła potencjalnymi uderzeniami odwetowymi.

- Mówimy o zaangażowaniu elementów cywilnej infrastruktury kosmicznej, w tym komercyjnej, przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników w konflikty zbrojne - oznajmił Konstantin Woroncow z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Woroncow nie wspomniał o żadnych konkretnych firmach, jednak Elon Musk zapowiedział niedawno, że jego firma SpaceX będzie nadal finansowała działanie systemu komunikacji satelitarnej Starlink w Ukrainie.

Zacharowa: Rosja może obrać za cel amerykańskie satelity komercyjne

Podobne zarzuty w kierunku Stanów Zjednoczonych skierowała rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Rosji Maria Zacharowa. Zacharowa oświadczyła, że USA rzekomo eskalują konflikt w Ukrainie i dodała, iż Rosja może obrać za cel amerykańskie satelity komercyjne, które są wykorzystywane do celów militarnych w Ukrainie.

Zdaniem rzeczniczki Amerykanie powinni wykazać się większą odpowiedzialnością. Jako przykład podała sytuację podczas kryzysu kubańskiego, gdy USA i ZSRR wycofały się z nuklearnej konfrontacji.

- Stany Zjednoczone poprzez wsparcie Ukrainy, ryzykują sprowokowanie bezpośredniej konfrontacji militarnej między największymi mocarstwami nuklearnymi - twierdziła rzeczniczka rosyjskiego resortu.

Biały Dom odpowiada na groźby Rosji

Odpowiadając na groźby rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby, powiedział, że "prowokacyjna i niebezpieczna w tym regionie jest wojna, którą pan Putin nadal prowadzi na Ukrainie".

- To właśnie jest prowokacja. To właśnie jest niebezpieczne. Będziemy nadal wspierać Ukrainę, mówimy o tym bardzo głośno i otwarcie. Nic się nie zmieni w naszym podejściu do tego - powiedział.

John Kirby ostrzegł, że każdy atak na amerykańską infrastrukturę spotka się z odpowiedzią adekwatną do zagrożenia.