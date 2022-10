Watykan. Kto zastąpi Franciszka? Papież nie chce ani Jana Pawła III, ani Benedykta XVII

Watykanista prof. Arkadiusz Stempin w podcaście "Współrzędne Świata" Radia ZET mówił, że wybór kolejnego papieża będzie oznaczał starcie dwóch, przeciwnych sobie grup kardynałów. I chociaż na razie nie ma mowy o tym, by papież Franciszek abdykował, to kardynałowie mają już szukać w swoich szeregach potencjalnego następcy.

