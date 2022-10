Rosja. Władimir Putin podważył istnienie Ukrainy. Za przykład podał "polskie wpływy"

Podczas wystąpienia w Klubie Wałdajskim Władimir Putin został zapytany o to, czy nadal uważa, że Ukraińcy i Rosjanie stanowią jeden naród. - To jest fakt historyczny. Te tereny (ukraińskie - red.), to tam w IX w. narodziło się państwo rosyjskie, to był jeden naród, który mówił jednym językiem. Dopiero polskie wpływy w XIV i XV w. spowodowały zmiany w zachodniej części państwa ruskiego - stwierdził dyktator Rosji.

Rosja. Władimir Putin o "polskim wpływie, który spowodował zmiany" na terenach Ukrainy

- W Polsce te rosyjskie terytoria były polonizowane, a Polacy mocno wpłynęli na to, jakim językiem mówiło się na tych ziemiach. Można to sprawdzić w archiwach, jak ludzie na tych ziemiach pisali do Warszawy, żeby przestrzegano ich praw i do Moskwy, żeby tych praw broniła - stwierdził dalej Putin, chociaż nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających swoją narrację.

- Jeśli jakaś część jednej grupy etnicznej uznała, że osiągnęła taki poziom i uważa się za odrębny lud, można to traktować z szacunkiem. Ale to się nie stało samo, tam państwa zaczęły promować swoje interesy. Na terenach, które wpadły w ręce Polski, nastąpiła wyraźna "polaryzacja" - kontynuował.

Władimir Putin dalej przekonywał, że wojna w Ukrainie jest wojną domową, ponieważ Rosjanie i Ukraińcy są "jednym narodem", który "niestety z różnych powodów znalazł się w innych państwach". Następnie polityk po raz kolejny nazwał Ukrainę "sztucznym państwem", ponieważ powstała z ziem "przekazanych przez Stalina i wywodzących się z terytoriów polskich, węgierskich, rumuńskich". Na koniec Putin stwierdził, że "tylko Rosja może być gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy", bo to "ona stworzyła dzisiejszą Ukrainę".

Cała narracja dyktatora Rosji nie jest niestety niczym nowym. Takie brednie powtarzane są przez Władimira Putina jeszcze przed rozpętaniem wojny w Ukrainie. Polityk stara się zakłamać ukraińską historię, jednak udaje mu się to głównie w świadomości Rosjan. Zachód stanowczo opowiada się natomiast za niezależnością i suwerennością Ukrainy.

