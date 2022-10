Władimir Putin o broni atomowej: Dyskusja na ten temat nie ma sensu

Władimir Putin przemawiał podczas dorocznego spotkania Klubu Wałdajskiego w Moskwie, które odbywa się pod hasłem "Świat po hegemonii: Sprawiedliwość i bezpieczeństwo dla wszystkich".

Podczas wystąpienia prezydent Rosji wielokrotnie powtarzał absurdalne i nieprawdziwe zarzuty w kierunku Zachodu. Powiedział m.in., że w ostatnich miesiącach państwa zachodnie zrobiły kolejny krok w kierunku eskalacji światowego napięcia.

Propaganda Putina. "W przeciwieństwie do Zachodu, nie wchodzimy na podwórka innych narodów"

Putin stwierdził też, iż Zachód jest rzekomo zaślepiony kolonializmem, pomógł wzniecić konflikt na Ukrainie i stara się podsycać kryzys wokół Tajwanu, próbując wymusić globalną dominację. Prezydent Rosji dodał, że jest "otwarcie rasistowski" i patrzy z góry na inne narody świata.

- Zaufanie w ich nieomylności jest bardzo niebezpiecznym stanem - powiedział dyktator. Dodał, że Rosja nigdy nie zaakceptuje próbujących mówić jej, jak ma postępować. - W przeciwieństwie do Zachodu, nie wchodzimy na podwórka innych narodów - zaznaczył.

Następnie oskarżył o udział w "niebezpiecznej, brudnej i śmiertelnej" grze politycznej. - Zachód narzuca swoje wartości, modele konsumenckie, dąży do ujednolicenia tych modeli w świecie - mówił.

- Każdy alternatywny punkt widzenia jest postrzegany na Zachodzie jako wywrotowa propaganda i zagrożenie dla demokracji, wszędzie tam widzą machinacje Kremla - bredził Putin.

Putin o broni atomowej: Dyskusja na ten temat nie ma sensu

Podczas swojego przemówienia Władimir Putin poruszył również temat możliwego użycia broni atomowej. - Tak długo, jak ta broń istnieje, tak długo będzie istnieć groźba jej użycia - mówił prezydent Rosji. Stwierdził, również że obecna dyskusja na ten temat nie ma sensu. Kłamliwie stwierdził, że Zachód szuka tylko pretekstu do konfrontacji z Rosją.

Prezydent powtórzył również nieprawdziwe tezy, jakie wygłasza ostatnio Siergiej Szojgu, jakoby to Ukraina dążyła do użycia broni masowego rażenia. Oskarżył też Ukraińców o dążenie do wywołania incydentu nuklearnego, aby zrzucić odpowiedzialność na Rosję.

Putin: Rosja nigdy nie uważała się i nie uważa teraz za wroga Zachodu

W dalszej części przemówienia Władimir Putin stwierdził, ze to "Zachód doprowadził do sytuacji, jaka obecnie ma miejsce w Ukrainie". Jednak zdaniem prezydenta Rosji ten "fakt" przyniesie korzyści temu państwu w przyszłości. - [To] pomoże wzmocnić suwerenność we wszystkich dziedzinach, ale w szczególności w jej obszarach gospodarczych - mówił.

Putin stwierdził, że Rosja nigdy nie uważała się i nie uważa teraz za wroga zachodniego świata. Wskazał również na dwa modele państw. - Zachód chrześcijańskich wartości, patriotyzmu jest nam bliski. Ale jest też Zachód agresywny, neokolonialny, kosmopolityczny. I Rosja nigdy nie zawrze pokoju z tym drugim rodzajem - powiedział.

W jego ocenie Rosja nie próbuje stać się hegemonem, a jedynie "broni swojego prawa do istnienia i nie pozwoli się usunąć z mapy".

Putin zaapelował również o jak najszybsze rozmowy pokojowe. - Zawsze wierzyłem i wierzę w zdrowy rozsądek, więc jestem przekonany, że prędzej czy później nowe centra wielobiegunowego porządku światowego, jak i Zachód będą musieli rozpocząć równorzędną rozmowę o wspólnej przyszłości. A im wcześniej, tym lepiej - powiedział Putin.