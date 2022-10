40 dni po śmierci Mahsy Amini na ulicach irańskich miast wciąż dochodzi do masowych protestów. Służby za udział w demonstracjach grożą karą śmierci, a ich uczestnicy są porywani w biały dzień. Iran Human Rights twierdzi, że do tej pory siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 234 osoby, w tym 29 dzieci. Wśród zatrzymanych jest 44 dziennikarzy.

