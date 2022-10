W ostatnich dniach ukraińscy żołnierze z powodzeniem odpychają siły wroga w obwodzie charkowskim. W internecie pojawiło się nagranie, które przedstawia to, co dzieje się we wschodniej części kraju i jak wygląda walka z perspektywy ukraińskiego żołnierza.

Fot. Efrem Lukatsky / AP Photo