Chiński przywódca Xi Jinping poinformował, że jego kraj jest gotowy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i znaleźć porozumienie w kluczowych kwestiach, dzielących oba kraje. Jinping przekazał komitetowi do spraw relacji chińsko-amerykańskich, że Chiny i USA powinny poprawić komunikację oraz zacieśnić współpracę po to, by zapewnić stabilność na świecie.

