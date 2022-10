Do zdarzenia doszło w dżungli znajdującej się niedaleko prowincji Jambi położonej w środkowej części wyspy Sumatra - podaje "The Guardian". 54-latka o imieniu Jahra 23 października rano wyszła do pracy na plantacji kauczuku. Kobieta nie wróciła do domu.

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wyspa Komodo zamknięta dla turystów, by chronić warany

Indonezja. Kobietę zjadł pyton. Połknął ją w całości

Mąż zaginionej rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Na plantacji znalazł żony sandały, chustę na głowę oraz narzędzia, których używała do pracy. 54-latki nigdzie jednak nie było. Mężczyzna poprosił o pomoc okolicznych mieszkańców oraz policję.

Dzień później w lesie został znaleziony wąż o nienaturalnych rozmiarach. Policjantom udało się go unieruchomić, a następnie rozciąć. Z jego wnętrza wyciągnęli ludzkie zwłoki. Była to Jahra.

Anto, przywódca wioski Jarah, przyznał, że wąż prawdopodobnie udusił ją własnym ciałem - podaje "Daily Mail". Miał też połknąć kobietę w całości. Pełne strawienie mogło zająć tygodnie. Kiedy znaleziono ciało, ubrania 54-latki wydawały się w dużej mierze nienaruszone.

Pożar meczetu w Indonezji. Ogromna kopuła stanęła w ogniu i runęła [WIDEO]

Mieszkańcy żyją w strachu

W Indonezji żyje bardzo dużo pytonów siatkowych. Mogą mierzyć nawet do 10 metrów i ważyć ponad 100 kg. Sytuacja w wiosce jest obecnie bardzo napięta.

Pytony owijają się wokół ofiary i zwiększają uścisk aż do momentu jej śmierci, a następnie dzięki rozciągliwym szczękom połykają w całości. Zazwyczaj zjadają mniejsze zwierzęta. Przypadki, w których giną ludzie, są rzadkie, ale się zdarzają.

Media informowały, że 2017 roku wąż połknął 25-letniego mężczyznę, a rok później - kobietę pracującą na polu kukurydzy.

RPA. Kobra ugryzła 47-letniego turystę w genitalia. Jad spowodował gnicie