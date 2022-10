CNN: Szef CIA odbył tajną podróż do Kijowa i spotkał się z Zełenskim. Powodem groźby nuklearne Rosji

Zobacz wideo Senat przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Informację o podróży szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej przekazały CNN dwa zaznajomione ze sprawą źródła. - W czasie pobytu [w Kijowie] wzmocnił zobowiązanie USA do wspierania Ukrainy w jej walce przeciwko rosyjskiej agresji, w tym w postaci dalszej wymiany informacji wywiadowczych - przekazał jeden z amerykańskich urzędników.

Jak podkreśla CNN, Bill Burnsa odwiedził Ukrainę na początku października. Jego wizyta była związana z rosnącymi obawami o to, że Rosja w końcu spełni swoje groźby i użyje broni jądrowej. Szef CIA zaznaczył, że widzi dowody na to, Moskwa aktywnie przygotowuje się do podjęcia takich działań.

Źródła odmówiły podania innych szczegółów dotyczących podróży Burnsa do Kijowa.

Ćwiczenia zmasowanego ataku nuklearnego w Rosji

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że w środę 26 października odbyły się ćwiczenia szkoleniowe z przeprowadzenia zmasowanego ataku nuklearnego. W trakcie ćwiczeń wojskami dowodził Władimir Putin.

"Na poligonie Kura na Kamczatce międzykontynentalny pocisk balistyczny Jars został wystrzelony z kosmodromu testowego Plesieck, a pocisk balistyczny Siniewa z Morza Barentsa. W realizację zadań zaangażowane były również samoloty dalekiego zasięgu Tu-95MS, które wystrzeliwały pociski manewrujące" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez Kreml.

Jak podaje Kreml, wszystkie wystrzelone pociski osiągnęły swoje cele. "Zadania w ramach szkolenia zostały wykonane w całości przez wojska lądowe, morskie i powietrzne siły strategicznego odstraszania" - dodano w oświadczeniu.

Wojska Putina przeprowadziły ćwiczenia zmasowanego ataku nuklearnego