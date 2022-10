Rosja też ma swój HiT? "Dyscyplina ideologiczna", która "oczyści z liberalnych nauczycieli"

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, powołując się na źródła w administracji prezydenta Władimira Putina i wśród pracowników uczelni w Rosji, że studenci będą obowiązkowo uczestniczyć w nowym przedmiocie. Według dziennikarzy jest to odpowiednik sowieckiego "naukowego komunizmu". Program zakłada, że studenci studiów niehumanistycznych będą uczyć się wizji Rosji przez rok, ci z humanistyki - przez kilka lat, a politolodzy i historycy mają ten przedmiot przez całe studia.

REKLAMA

Zobacz wideo Senat przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

"Dyscyplina ideologiczna" w Rosji. Studenci będą uczyli się wizji Putina na świat i Rosję

"Dyscyplina ideologiczna" ma być podzielona na cztery bloki: historię, kulturę, Rosję w świecie oraz "obraz przyszłości". - Młodzi ludzie muszą zrozumieć ideologię: dokąd zmierza Rosja i dlaczego - mówi jeden z rozmówców Meduzy. Kolejny dodaje, że nowy przedmiot "pomoże wreszcie oczyścić rosyjskie uniwersytety z liberalnych nauczycieli".

"Zachód gnije, jego czas minął, nasz kraj ma wielką przyszłość, bogatą historię i kulturę, nadchodzi nasz czas" - taki skrótowy opis przedmiotu pojawił się też na stronie Kremla. Z zapowiedzi wynika, że studenci nauczą się, że bogata kultura Rosji jest o wiele lepsza od tej Zachodu.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Kto może zastąpić Władimira Putina? "Miedwiediew nie ma szans"

"Czyż historia i teraźniejszość, ze słynnym już podręcznikiem Wojciecha Roszkowskiego, nie opowiada tej samej historii?"

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Artur Bartkiewicz zauważa, że w ramach przedmiotu skrytykowane zostaną lewicowe i liberalne poglądy. Studenci będą więc się uczyć myślenia o świecie takim, jakim widzi go Władimir Putin. Prezydent Rosji 30 września mówił m.in., że przez Zachód niedługo w Rosji zamiast "mamy i taty będzie rodzic jeden, rodzic dwa, a może i rodzic trzy". - Czy w szkołach dzieci od początku mają się uczyć zachowań, które prowadzą do wymierania - i dowiadywać się o operacji zmiany płci. To nie do przyjęcia. My mamy inną, swoją przyszłość - mówił Putin.

"Czyż historia i teraźniejszość, ze słynnym już podręcznikiem Wojciecha Roszkowskiego, nie opowiada tej samej historii? Moralnie zepsuty Zachód, seks, narkotyki i rock'n'roll, hodowla ludzi, ideologie gender i LGBT - a po drugiej stronie Polska, Chrystus narodów, filar cywilizacji, obrońca prawdy, jutrzenka nadziei" - zauważa Artur Bartkiewicz, porównując elementy programu rosyjskiej "dyscypliny ideologicznej" do wprowadzonego do szkół przez Czarnka HiT-u.

Warto tu przypomnieć wypowiedź Przemysława Czarnka ze stycznia tego roku. - Używajmy konkretnych, właściwych nazw. Zwłaszcza w dobie rewolucji ideologicznej. Nie "rodzic", tylko "tata" lub "mama". Słyszałem głos męski, więc na pewno "tata". "Rodzic" to się pisze w TVN-ie. Zaraz będzie "rodzic nr 1" i "rodzic nr 2". Wróćmy do precyzyjnego języka - mówił minister edukacji i nauki podczas czatu na Twitterze.

Czarnek o edukacji seksualnej: Skupcie się na nauce. Na seks przyjdzie czas

Rosja kształtuje poglądy uczniów w szkołach. Rosja szlachetna, Zachód zły

Jak podaje Ukrinform, w szkołach podstawowych i średnich już teraz wprowadzono przedmiot "Rozmowy o rzeczach ważnych". Lekcje te mają odbywać się w poniedziałki. Założeniem przedmiotu ma być powielanie kremlowskiej propagandy. Dzieci uczą się więc, że Zachód jest zły, a Rosja szlachetna, że w Ukrainie jest "operacja specjalna", a nie wojna, że w Ukrainie rzekomo są naziści, chociaż to Rosja tak naprawdę zachowuje się jak zbrodniarze z czasów II wojny światowej.

W podręcznikach opisywane są jedynie sukcesy Rosji, w tym w wojnie w Ukrainie. Gloryfikowany jest też patriotyzm, a zwłaszcza "służba ojczyźnie". Już we wrześniu pojawiały się doniesienia, że nauczyciele grożą rodzicom, którzy nie puszczają swoich dzieci na te zajęcia. Wychowawcy straszą, że dzieci będą gorzej traktowane, a nawet zostaną wydalone ze szkoły.