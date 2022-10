USA. Wstrząsające wyznanie. "Mój ojciec był seryjnym mordercą. Zabił od 50 do 70 osób"

W stanie Iowa rozpoczęło się śledztwo w sprawie Donalda Deana Studeya. Jego córka wyznała, że mężczyzna był seryjnym mordercą. Studey miał zabić od 50 do 70 osób.

Lucy Studey przez 45 lat mówiła, że jej ociec dopuścił się szeregu morderstw, ale nikt jej nie wierzył. Na początku zeszłego roku zastępca szeryfa hrabstwa Fremont Mike Wake odebrał telefon i wtedy śledczy zaczęli poważnie traktować twierdzenia kobiety.

"Wiem, gdzie są zakopane ciała"

- Wiem, gdzie są zakopane ciała - powiedziała Lucy Studey w rozmowie z amerykańskim "Newsweekiem". Kobieta opowiedziała, że jej ojciec Donald Dean Studey, zmuszał ją i jej rodzeństwo do pomocy w pozbywaniu się ciał zakopywanych w pobliżu studni na działce.

- Za każdym razem, gdy szłam do studni lub na wzgórza, nie wiedziałam, czy wrócę. Myślałem, że mnie zabije, bo nie trzymałbym gęby na kłódkę - mówiła Studey.

Jeśli dalsze śledztwo potwierdzi tę historię, może się okazać, że jej ojciec był jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii Ameryki. Lucy Studey uważa, że jej ojciec zabił od 50 do 70 kobiet w ciągu trzech dekad. Donald Dean Studey zmarł w marcu 2013 roku w wieku 75 lat.

Donald Dean Studey jest podejrzewany przez organy ścigania o zwabianie kobiet - w większości pracownic seksualnych z pobliskiego miasta Omaha w Nebrasce. Według jego córki większość kobiet miała ciemne włosy w wieku od 20 do 30 lat. Studey miał zwabiać ofiary na swoją działkę, gdzie "rozbijał im głowy lub w nie kopał".

Psy podjęły dwa tropy na działce

Na działce, gdzie dochodziło do morderstw dwa psy tropiące, wskazały dwa miejsca, gdzie mogą być zakopane zwłoki - Wierzę jej w 100 procentach, że są tam ciała - powiedział "Newsweekowi" szeryf Fremont Kevin Aistrope. Policjant dodał, że na razie potrzeba więcej dowodów, jednakże pierwsze poszlaki potwierdzają historię Lucy Studey.

Zapytana, co teraz czuje do swojego ojca, Studey powiedziała: "Nie czuję nic. W ogóle nic. Chciałem sprawiedliwości, kiedy mój ojciec żył, ale on odszedł. Chcę, tylko aby rodziny odpowiednio pochowały zmarłych".

Dla Lucy Studey rozpoczęte śledztwo przywołało traumatyczne wydarzenia. Jak relacjonuje "Newsweek", gdy stała na wzgórzu obserwując psy, powiedziała "To jest to, co mówiłam ludziom przez 45 lat. Mówiłam wam".