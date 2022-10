Amou Haji pochodził z wioski Dezhgah w południowo-zachodnim Iranie, w prowincji Fars. Zdaniem mieszkańców sąsiad przestał się myć, bo "w młodości doświadczył emocjonalnych niepowodzeń" - podają media.

Amou Haji jadł padlinę, pił wodę z kałuży, a jednak dożył 94 lat

W 2014 roku staruszek opowiedział dziennikowi "The Tehran Times" o swoim niecodziennym trybie życia. Żywił się głównie padliną, a szczególnie upodobał sobie mięso jeżozwierza. Pijał wodę z kałuży, do czego służyła mu zardzewiała puszka po oleju. Wypalał mnóstwo papierosów (nawet po kilka jednocześnie), które dostawał od mieszkańców swojej wsi. Palił też fajkę wypełnioną suszonymi zwierzęcymi odchodami.

Mimo tych nawyków na ogół cieszył się niezłym zdrowiem. Na początku tego roku 94-latka odwiedzili lekarze z Teheranu, którzy wykryli u niego tylko włośnicę - chorobę bakteryjną spowodowaną jedzeniem surowego mięsa.

Amou Haji umył się po ponad pół wieku. Niedługo potem umarł

Sąsiedzi, zatroskani losem Amou Haji, zbudowali mu ceglaną szopę (wcześniej spał w wykopanej przez siebie dziurze w ziemi) i poszukiwali kobiety, która mogłaby zostać jego towarzyszką życia. Dlatego też wielokrotnie namawiali go, by się umył. Haji przez długie lata opierał się tym prośbom. Uległ dopiero niedawno.



"Kilka miesięcy temu mieszkańcy wsi zabrali go do łazienki, aby się umył" - przekazała irańska agencja IRNA, cytowana przez brytyjskie radio LBC. "Wkrótce potem zachorował, aż w końcu, w ostatnią niedzielę... umarł" - czytamy. Media nie podają, czy mężczyzna odszedł ze starości, czy z innej przyczyny.

"Następca" Amou Haji zażywa "kąpieli ogniowych"

Po śmierci Amou Haji za "najbrudniejszego człowieka na świecie" można uznawać mieszkańca Indii zwanego Kailash "Kalau" Singh - podaje "The Guardian". Również i on nie mył się przez większość życia - ponad 30 lat. W 2009 r. "Hindustan Times" informował, że Singh zamiast kąpieli w wodzie, woli - jak określił - "kąpiel w ogniu".

"Każdego wieczoru, gdy zbierają się mieszkańcy wsi, Kalau rozpala ognisko, pali marihuanę i, stojąc na jednej nodze, modli się do Sziwy" - cytują dziennikarze "Guardiana". Singh stwierdził podobno: "To tak, jak używanie wody do kąpieli. Kąpiel w ogniu pomaga zabić wszystkie zarazki i infekcje w ciele".