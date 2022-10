Kto może zastąpić Władimira Putina? Dwóch poważnych kandydatów. "Miedwiediew nie ma szans"

Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow był pytany przez dziennikarzy o możliwych następców Władimira Putina. Jego zdaniem najpoważniejszym kandydatem na to stanowisko jest 60-letni Siergiej Kirijenko. Taki scenariusz mógłby wejść w życie, jeśli "przekazanie władzy odbyłoby się w mniej-więcej pokojowy sposób" - podkreślał w rozmowie z "Ukraińską Pravdą" Budanow.

Kto zastąpi Władimira Putina? "Miedwiediew nie ma szans"

Kyryło Budanow odniósł się do aspiracji Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta i premiera Rosji, który mógłby ponownie zastąpić Władimira Putina. Jego zdaniem taki scenariusz nie jest prawdopodobny.

- Miedwiediew nie ma szans. Jeśli chodzi o syna Patruszewa, to przede wszystkim jego ojciec chce, aby został prezydentem. To jemu na tym najbardziej zależy. Czy [Dmitrij - red.] Patruszew ma szansę? Hipotetycznie tak - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu.

Dmitrij Patruszew to rosyjski minister rolnictwa. Jego ojciec to Nikołaj Patruszew, rosyjski polityk i wojskowy.

Zdaniem Budanowa największe szanse na zastąpienie dyktatora Rosji ma Siergiej Kirijenko.

- Kirijenko postrzega siebie jako następcę Putina - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu, podkreślając, że taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny przy założeniu "w miarę pokojowego" przekazania władzy w Rosji. Budanow podkreśla w rozmowie z Ukraińską Prawdą, że nastroje w Rosji są coraz gorsze.

- Nikt tam nie jest z tego zadowolony. Mówię tam nie dlatego, że nie lubię Rosji. Nie można jednak powiedzieć, że wszyscy tam są idiotami, o nie - stwierdził.

- To jest dla nich katastrofa, oni już doskonale to wiedzą. Zrozumieli, że to jest koniec i muszą szukać wyjścia z sytuacji - stwierdził.

"Siłowicy" niezadowoleni z działań Kremla i przebiegu wojny w Ukrainie

Wojna w Ukrainie. Nerwowe działa Rosji

W związku z coraz trudniejszą sytuacją Rosji po ataku na Ukrainę Władimir Putin we wtorek zwołał posiedzenie rady koordynacyjnej. Tematem rozmów był ułatwienie mobilizacji i działania militarne na terenie Federacji Rosyjskiej. Mer Moskwy Siergiej Sobianin stwierdził, że na terenach graniczących z Ukrainą trzeba wprowadzić "dodatkowe środki bezpieczeństwa". Szczegóły spotkania zdradził amerykański Instytut Badań nad Wojną.

"Putin ocenił, że rosyjski rząd musi działać w szybkim tempie i zgodnie z niezwykle realistyczną oceną stanu bezpieczeństwa narodowego. Sobianin wskazał, że rosyjscy urzędnicy wprowadzają planowane środki bezpieczeństwa w całej Federacji Rosyjskiej" - napisało ISW w swoim raporcie. Więcej na ten temat tutaj.

